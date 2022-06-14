製造2車禍詐455萬保險金 被抓包判刑還要還錢

莊姓男子涉勾結吳姓、蔡姓友人故意製造兩起車禍詐領保險金，台南地院對三人判刑外，也判三人要吐還保險金給產險公司。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/06/14 10:00

〔記者王俊忠／台南報導〕莊姓男子分別與吳姓、蔡姓兩友人勾結，由莊先買兩輛各約120萬到130萬元的小客車，兩輛車登記在吳、蔡兩人名下，並投保高額車損險，莊再授意吳、蔡兩人各駕車在雲林縣地區藉口閃躲野狗及轉彎失控撞上電桿，兩車均撞得全毀，並向兩家產險公司各領得195萬多元與260萬多元的保險金。

不過，莊男涉勾結吳、蔡兩人故意製造車禍、詐領保險理賠金的犯行也被南市刑警大隊揭發查辦，一審刑事分別依詐欺取財罪判刑，莊共被判刑1年8月；吳、蔡（緩刑）兩人均被判刑6月。兩家產險公司也提告向莊、吳、蔡3人求償，台南地院判莊、吳兩人須連帶賠195萬多元給泰安產險；莊、蔡兩人連帶賠260萬多元給富邦產險。

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一審民事判決指出，莊男先以130萬元買1輛小客車（A車），經友人吳姓男子同意登記在吳名下，2018年9月向泰安產險投保210萬多元的車體損失險，莊再以5萬元為對價、協議委由吳男在同年11月18日下午駕A車到雲林縣四湖鄉某地自撞電桿，小客車全毀。吳男再拿警方製作的車禍文件、佯稱為閃避野狗不慎撞上電桿申請保險理賠，泰安產險誤以為真、於同年12月底核撥195萬多元到吳男帳戶，這筆錢被第3人領出、交給莊男。

莊男再以120萬到130萬元之間價格買1輛小客車（B車），並以5萬元為代價讓友人蔡姓男子同意把B車登記在蔡名下，同時向富邦產險投保260萬多元最高車體險，莊再指示蔡於2019年11月2日晚間駕B車到雲林縣北港鎮自撞電桿，車子也全毀，之後再以轉彎失控自撞為由申請理賠，2020年初富邦人員也誤以為真、核撥260萬多元理賠金到蔡男帳戶，錢同樣被莊男領走。

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