警察節前感謝穩定疫情、治安幕後英雄 新北模範警察等98人受獎

新北警今天提前警察節98名績優、優秀員警；圖為新店咖啡商槍擊案，嫌犯在桃園機場附近丟槍，被模範員警巡佐石春吉鷹眼發現，進而起出犯案手槍。（記者吳仁捷翻攝）

2022/06/14 09:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局今天在6月15日警察節前夕，表揚9名模範警察、21名獲贈資深績優警察獎章者等98名表現良好員警；其中永和分局新生派出所模範警察警員黃世傑，去年底偵破永和區弒父分屍案、林口警分局明志派出所模範警察巡佐石春吉，靠監視器鷹眼，偵破館長槍擊案及台灣陸地史上最大走私毒品等社會矚目案件，加上這兩年執行平寧計畫防堵武漢肺炎（Covid-19）疫情，代表警方拼治安、平穩疫情的努力。

新北市長侯友宜今天到新北市警察局警察節活動，頒獎給後疫情時代下，對治安、防堵疫情堅持不懈的同仁，共頒給9名模範警察（全國模範警察4人）、21名資深績優警察獎章受贈代表、3名刑事鑑識楷模、65名績優員警等98人。

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新北市警方說，今年對侯友宜也是別具意義，因侯友宜以警察年資換算，等同今年6月屆齡卸下警職，所以今年警察節可說侯友誼以警察身分度過的最後一屆警察節，他感謝新北弟兄疫情期間，挺著高風險和高壓力，捍衛治安餘，從2021年勸導戴口罩、查察違規營業場所，到維護篩檢站、醫院等單位的安全，再到後端的疫調及失聯者找尋，感謝所有新北警察弟兄，為新北市民的付出。

績優員警中，永和分局新生派出所模範警察警員黃世傑，2021年12月8日偵破永和區弒父分屍案的社會矚目案件；黃員說，他擴大調閱案發地周遭及犯嫌可能行經路口畫面，將犯案時間往後延伸，發現犯嫌騎乘機車巡視棄屍地點，順利破案。

林口分局明志派出所模範警察巡佐石春吉為監視器達人，專研調閱監視器並分析犯罪集團的作案習性，兩年間破獲館長槍擊案及台灣陸地史上最大走私毒品等社會矚目案件；石春吉說，對每件案子都要放感情，不放過任何可能，那怕只有一絲希望，不眠不休也是爲了給被害人最後一次交待的機會。

他分享偵辦新店咖啡商槍擊案的時候，犯嫌搭乘計程車來到桃園機場第二航廈，他在咖啡廳、廁所、店家內不斷穿梭移動，神態凝重感覺在找尋什麼東西，直到犯嫌從航廈聯外道路折返後，神情與態樣突然有種如釋重負的輕盈感覺時，他當時猜想，什麼事情可以讓他有這樣的改變?那應該只剩下做案的槍械藏好了，才可以讓他有這樣的改變，果然經眾人搜查，於機場聯外道路水溝內找到做案槍枝。

新北警今天提前警察節98名績優、優秀員警；圖為新店咖啡商槍擊案，嫌犯在桃園機場附近丟槍，被模範員警巡佐石春吉鷹眼發現，進而起出犯案手槍。（記者吳仁捷翻攝）

新北警今天提前警察節98名績優、優秀員警；圖為新店咖啡商槍擊案，嫌犯在桃園機場附近丟槍，被模範員警巡佐石春吉鷹眼發現，進而起出犯案手槍。（記者吳仁捷翻攝）

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