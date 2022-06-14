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    首頁　>　社會

    花蓮6旬男遭砍多刀慘死 兇嫌台北士林落網

    案發當時，林男蹲在家門前洗車，凶嫌從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦，死者被攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，凶嫌再往胸、腹、背多處劈砍，致人於死意圖明顯。（記者王峻祺翻攝）

    案發當時，林男蹲在家門前洗車，凶嫌從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦，死者被攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，凶嫌再往胸、腹、背多處劈砍，致人於死意圖明顯。（記者王峻祺翻攝）

    2022/06/14 08:54

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮64歲林姓男子疑似與人有債務糾紛，11日上午7點多在秀林鄉民有部落自家門口被砍多刀慘死，兇嫌則變裝逃逸，警方經多日循線追緝，今天凌晨2點多，在台北士林一處宮廟，將涉有重嫌的蔡姓男子（57歲）拘提到案，詳細案情仍待偵訊後進一步釐清。

    警方調查，林男從事小額放款工作，平時住在台北，10日剛回花蓮，隔日就遭殺害，因住屋處位在部落附近海堤，相當偏僻，懷疑是與人有債務糾紛而遇害，由於兇嫌行凶後立即逃逸，還戴手套犯案、變裝，初判應是預謀殺人。

    案發當時，林男蹲在家門前洗車，兇嫌從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦，死者被攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，兇嫌再往胸、腹、背多處劈砍，致人於死意圖明顯，行凶後把死者拖到附近菜園，用洗車水沖洗現場，再進屋翻找東西。

    同居人林女散步返家時恰巧撞見滿身是血的兇嫌，一度對看3至5秒，驚覺有異後，轉身拔腿狂奔到800公尺外的警局報案，逃過一劫。

    警消到場發現，林男陳屍屋外菜園，全身共計10多處刀傷、鈍器傷，其中頭部傷勢最嚴重；兇嫌則換裝騎乘死者機車逃逸，並丟棄於300公尺外沙灘，再使用其他交通工具逃亡，附近草叢也有血跡衣物。

    新城警分局隨即成立專案小組偵辦，在現場採集到生物跡證，比對出1名涉有重嫌的蔡姓男子，經佈線追緝，14日凌晨2點多，在台北士林持拘票逮人，並連夜帶回花蓮新城偵訊，釐清案發經過。

    花蓮64歲林姓男子疑似與人有債務糾紛，11日上午7點多在秀林鄉民有部落自家門口被砍多刀慘死，兇嫌則變裝逃逸。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮64歲林姓男子疑似與人有債務糾紛，11日上午7點多在秀林鄉民有部落自家門口被砍多刀慘死，兇嫌則變裝逃逸。（記者王峻祺翻攝）

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