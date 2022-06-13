手上麵包被撞掉 男移「廣告陸橋」擋車道大鬧
2022/06/13 22:43
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中正路，今（13日）早發生一起民眾持「廣告陸橋」擋車道事件，於來是一名黃姓男子手上拿的麵包，疑似被後方車輛的後照鏡撞到而掉在路上，黃男一氣之下，竟將一旁店家的「廣告路橋」拿到馬路中間，聲稱要「保留證據」，不少用路人見狀只好改道，一度造成交通壅塞，後來警方趕到黃男才離去，結束這場鬧劇。
黃男被撞導致心愛的麵包掉在地上的畫面，也被一旁店家監視器拍到，畫面發現，黃男走在路上邊走邊吃，卻越來越靠近馬路中間，突然一台黑色車輛快速經過，疑似後照鏡撞到黃男，黃男嚇到導致手上的東西掉落，但肇事駕駛卻直接離去，黃男也氣得站在原地。
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根據現場目擊者表示，今天早上11點多，該男子走路太靠近馬路中央，結果被行經車輛撞到，導致手上麵包掉在地上，男子被撞又見午餐掉在地上，氣得理智線當場斷裂，衝到一旁店家把放在門口的「廣告路橋」移到馬路中間，有騎士執意通過，卻被他拿著旗幟揮舞趕走，不讓人靠近，大暴走行徑讓人看了傻眼。
警方表示，獲報後抵達現場，黃男聲稱拿廣告路橋是要保留證據，也表示希望對方賠償損失，但黃男不願製作筆錄便自行離去，員警也趕緊將陸橋擺回原處，以恢復交通秩序。