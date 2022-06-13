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    手上麵包被撞掉 男移「廣告陸橋」擋車道大鬧

    黃姓男子不滿手上的麵包被車輛撞掉，行徑出現暴走，竟持「廣告陸橋」檔車道，稱要保留證據。（民眾提供）

    黃姓男子不滿手上的麵包被車輛撞掉，行徑出現暴走，竟持「廣告陸橋」檔車道，稱要保留證據。（民眾提供）

    2022/06/13 22:43

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中正路，今（13日）早發生一起民眾持「廣告陸橋」擋車道事件，於來是一名黃姓男子手上拿的麵包，疑似被後方車輛的後照鏡撞到而掉在路上，黃男一氣之下，竟將一旁店家的「廣告路橋」拿到馬路中間，聲稱要「保留證據」，不少用路人見狀只好改道，一度造成交通壅塞，後來警方趕到黃男才離去，結束這場鬧劇。

    黃男被撞導致心愛的麵包掉在地上的畫面，也被一旁店家監視器拍到，畫面發現，黃男走在路上邊走邊吃，卻越來越靠近馬路中間，突然一台黑色車輛快速經過，疑似後照鏡撞到黃男，黃男嚇到導致手上的東西掉落，但肇事駕駛卻直接離去，黃男也氣得站在原地。

    根據現場目擊者表示，今天早上11點多，該男子走路太靠近馬路中央，結果被行經車輛撞到，導致手上麵包掉在地上，男子被撞又見午餐掉在地上，氣得理智線當場斷裂，衝到一旁店家把放在門口的「廣告路橋」移到馬路中間，有騎士執意通過，卻被他拿著旗幟揮舞趕走，不讓人靠近，大暴走行徑讓人看了傻眼。

    警方表示，獲報後抵達現場，黃男聲稱拿廣告路橋是要保留證據，也表示希望對方賠償損失，但黃男不願製作筆錄便自行離去，員警也趕緊將陸橋擺回原處，以恢復交通秩序。

    黃男持廣告陸橋擋道，見有車輛要通過，又持旗幟幟揮舞，不讓人靠近。（民眾提供）

    黃男持廣告陸橋擋道，見有車輛要通過，又持旗幟幟揮舞，不讓人靠近。（民眾提供）

    路旁監視器拍到，黃男幾乎走在馬路中間邊走邊吃。（民眾提供）

    路旁監視器拍到，黃男幾乎走在馬路中間邊走邊吃。（民眾提供）

    黃男疑似被撞後嚇到，手上的東西也掉落在地上。（民眾提供）

    黃男疑似被撞後嚇到，手上的東西也掉落在地上。（民眾提供）

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