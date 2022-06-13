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    疫情反讓龍崎182線更熱鬧 不到6個月交通事故已多於去年

    警方在182線台南龍崎段重兵部署，展開聯合稽查，全力攔檢、取締。（記者吳俊鋒攝）

    警方在182線台南龍崎段重兵部署，展開聯合稽查，全力攔檢、取締。（記者吳俊鋒攝）

    2022/06/13 21:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏，常引來機車騎士聚集，來回奔馳、競速，導致交通意外頻傳，尤其國內疫情升溫後，平時就可見到人潮湧至，歸仁警方統計，元旦迄今，累計事故達40起，不到6個月的時間，已比去年總數還多，讓附近居民深感無奈。

    根據歸仁警方統計，182線龍崎段今年以來發生的40起交通事故中，機車就佔了約8成5，包含1件騎士死亡意外。

    182線龍崎段附近住戶發現，之前都是週休時，才會有比較多的機車族湧至，自從疫情爆發，各校暫停實體上課，進行遠距教學，等於提前放了暑假，現在平常日就能看到年輕騎士聚集，先不論事故頻率是否升高，造成的噪音問題，就令人頭疼。

    為了治「飆」，除了啟動區間測速之外，今年以來，警方已6度到182線龍崎段進行聯合稽查，並結合監理站、環保局等單位，加強取締。

    由於6月迄今，182線龍崎段就發生4起事故，警方再度動員防制危駕專案，連續2天聯合稽查，共舉發各式交通違規38件，歸仁分局強調，將不定期編排勤務，全力取締，執法不手軟。

    分局重兵部署，在龍湖宮與州界之間被戲稱是「自摔彎」的重點路段，雙向都設置攔檢點，針對穿越中央分隔島，來回奔馳的騎士，未來將再擴大巡邏勤務，增加見警率，有效遏止「飆」風。

    警方在182線台南龍崎段重兵部署，展開聯合稽查，全力攔檢、取締。（記者吳俊鋒攝）

    警方在182線台南龍崎段重兵部署，展開聯合稽查，全力攔檢、取締。（記者吳俊鋒攝）

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