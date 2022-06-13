進口237萬劑劣質快篩！中國瑕疵品冒充美國製 檢調5路搜索大鑫

黑心試劑。（調查局提供）

2022/06/13 20:05

〔記者錢利忠／台北報導〕大鑫資訊公司負責人朱壽暉遭檢舉，涉嫌輸入未經主管機關核准，進口由中國艾康生物技術公司製造的黑心快篩試劑，粗估不法獲利高達1億多元，調查局台北市調查處、新竹縣調查站今兵分5路搜索，約談朱壽暉、朱妻王淑娟、大鑫執行長黃南競及公司財務等5人，稍晚將依詐欺等罪移送新竹地檢署複訊。

檢調接獲民眾檢舉，大鑫資訊涉嫌未經核准進口販售中國製的黑心快篩試劑，經報請新竹地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦，全案於今天發動首波搜索及約談，包括該公司負責人朱壽暉等5人全被依被告身分約談到案。

請繼續往下閱讀...

檢調今前往大鑫資訊公司搜索，查扣不法所得1200萬元、黑心快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑；經查，該公司共引進237萬劑，已有192萬劑流入市面，以每劑不法獲利約50元估算，該公司不法所得至少超過1億元。

檢調調查，大鑫於今年5月10日獲衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.所製造，且已獲FDA緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨即得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等十餘件政府採購標案。

不過，檢調獲報，該公司實際交貨的產品，疑似委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送來台，並不實標示原產國為「USA」（美國），在短短不到1個月內，該公司已進口約237萬劑，但履約交付給政府機關並轉發送給民眾使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，卻陸續經民眾反映，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

檢調查出，大鑫實際輸入產品與食藥署核准專案進口的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑FlowflexCOVID-19AntigenHomeTest」不同，除涉有產地虛偽標記外，品質也不良，相關被告因此涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪，今一併被搜索及約談。

調查局表示，值此COVID-19疫情肆虐期間，調查局訂定「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，加強監控有無不法業者因貪圖利益，而進口未經核准輸入或品質不良的醫材，呼籲民眾若發現市面上出現非法醫材，請立即向調查局檢舉，調查局將積極追查偵辦，維護國人健康。

調查局台北市調查處、新竹縣調查站今兵分5路搜索，約談朱壽暉、朱妻王淑娟、大鑫執行長黃南競及公司財務等5人，稍晚將依詐欺等罪移送新竹地檢署複訊。（調查局台北市調查處提供）

調查局台北市調查處、新竹縣調查站今兵分5路搜索，查扣不法所得1200萬元、黑心快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑。（調查局台北市調查處提供）

調查局台北市調查處、新竹縣調查站今兵分5路搜索，約談朱壽暉、朱妻王淑娟、大鑫執行長黃南競及公司財務等5人，稍晚將依詐欺等罪移送新竹地檢署複訊。（調查局台北市調查處提供）

黑心試劑。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法