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    高市「斜槓」女消防員 考上警大研究所

    郭孟庭（左起）、詹凱翔、昝怡萱奮發求學，為公職生涯做好準備。（記者洪臣宏攝）

    郭孟庭（左起）、詹凱翔、昝怡萱奮發求學，為公職生涯做好準備。（記者洪臣宏攝）

    2022/06/13 16:53

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市消防局中庄分隊隊員郭孟庭原是名護理師，4年前通過消防特考，展開斜槓人生，今年考上警大研究所，隊上同事詹凱翔、昝怡萱也都還在求學。中庄分隊分隊長施仁龍指出，受到同事間相互影響，該分隊讀書風氣鼎盛，4年來有近10人到警大繞了一圈。

    郭孟庭考上了警大研究所消防科學系，8月間負笈北上，昝怡萱則考上消佐班，年底將前往警大受訓，詹凱翔目前就讀警大二技。

    郭孟庭姊妹3人都是護理師，她曾在高雄榮總服務2年多，在家人鼓勵下嘗試公職考試，因立志當護理師，就算人生斜槓也不想離開跟護理有關工作，消防員（救護員）成了她的唯一選擇。她2017年通過消防特考，2019年分發到中庄分隊，2年來救了3名OHCA（無生命跡象）病患。

    施仁龍說，中庄分隊由陳文寬（現為屏東縣消防局科員）開啟參加三等特考風氣之先，後續有鄭凱文、許志誠、楊傑承通過，另劉彥宏也從消佐班結業，謝品蘋從警大研究所畢業後，擔任高市消防局救災救護指揮中心組員。

    施仁龍經常鼓勵年輕隊員「要到警大繞一圈」，為長久從事公職及精進本職學能做好準備，他說，看到同事或學長姊先後到警大進修，一定會受到影響，因此該分隊讀書風氣鼎盛。

    中庄分隊長施仁龍（左2）鼓勵隊員「要到警大繞一圈」；郭孟庭（左起）、詹凱翔、昝怡萱奮發求學，為公職生涯做好準備。（記者洪臣宏攝）

    中庄分隊長施仁龍（左2）鼓勵隊員「要到警大繞一圈」；郭孟庭（左起）、詹凱翔、昝怡萱奮發求學，為公職生涯做好準備。（記者洪臣宏攝）

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