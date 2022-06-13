經紀人豪宅猝死網紅摯友控「臉部大塊瘀青」 蔣承縉︰子虛烏有

經紀人蔣承縉（右）豪宅上月中旬發生命案。（資料照）

2022/06/13 16:33

首次上稿15:46

更新時間16:33（新增蔣承縉律師聲明）

〔記者鄭景議／台北報導〕知名經紀人蔣承縉位於台北市大安區瑞安街上豪宅，上月中旬發生命案，31歲的吳姓男網紅在蔣家身亡；一名自稱吳男的摯友昨日在IG發了一篇長文，指控蔣當時稱吳是從樓梯摔下來，但吳遺體臉部腰部有大範圍瘀青，蔣家的樓梯有地毯，根本沒那麼危險，蔣甚至還稱吳自己帶藥，但吳根本沒有管道弄藥，總總說詞引人疑竇。

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蔣承縉則透過律師表示「媒體近日刊登吳先生於蔣承縉先生家中意外身亡之相關報導，引用來路不明之網路發文，並無任何查證，且內容多與事實不符，純屬子虛烏有。本案正由檢察官調查中，依偵查不公開規定，蔣承縉先生不便對外表示意見。對於任何妨害蔣承縉先生名譽的不實報導，蔣先生將蒐集相關事證並委請律師提起訴訟，追究到底！」

吳男友人在IG表示，吳男是在3月19日於某間酒吧被蔣承縉搭訕，後來蔣承縉透露是知名藝人的前經紀人，還相約看演唱會，有如好友相處，發生意外當天，吳與蔣相約去看電影，隔天卻傳來吳身亡的消息。

吳男友人說，當下蔣向警方解釋，是因為當晚2人都喝太多酒，吳男不小心從旋轉樓梯摔落，蔣把他抱回床上休息，隔天起來才發現已經身亡，但蔣在相驗時，吳男母親在遺體前詢問「是不是有在酒裡放藥」，蔣卻緊張回「藥是吳自己帶的」，與一開始說喝酒樓梯摔落的說法不同，間接坦承有用藥物。

更奇怪的是，遺體相驗時，頭部、臉部有大塊瘀青腫塊、脖子及腰部右側也有瘀青，嘴內的牙齒、牙齦縫隙都是黑色血漬，嘴角也有吐血的情況，且吳男眼睛沒有闔上，表情掙扎、嘴唇發紫。

但蔣家樓梯除了有玻璃罩框住，還有厚厚的地毯包裹，踩起來十分柔軟，讓死者家屬及友人都對從樓梯摔下來一事產生懷疑，認為這個樓梯根本沒有那麼危險，而且警方到現場時現場已經被蔣收拾乾淨。

據了解，警方初步調查，吳男當時衣著完整，現場無打鬥痕跡，現場有發現空酒瓶，但未找到違禁品或相關藥物，屋內整潔，未有異樣，相驗遺體後，發現死者身上有多處傷，甚至傳出脖子上有勒痕，但目前為止未發現與致命傷有關的傷口，目前仍朝「意外死亡」方向偵辦。

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