登石秀山湖疑高山症發作 警消歷經4小時尋獲

高雄六龜警消搜救小組歷經4小時搜尋，漏夜將疑似高山症發作江姓山友救援下山送醫。（翻攝自六龜警分局搜救影片）

2022/06/13 15:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕1支7人登山隊至高雄桃源山區石山秀湖，進行2天1夜登山行程，返程途中1名有糖尿病史山友，疑似高山症發作，頭暈嘔吐無法行走，警消搜救小組歷經4小時上山搜尋，漏夜將該名山友救下山送醫。

高雄六龜警分局調查，5男2女組成的登山隊，前天（11日）從台南市出發，至桃源區石山秀湖徙步登山，昨天（12日）即將下山至終點站，於中段特生貨櫃屋登山道附近（海拔2166公尺），有糖尿症病史的江姓山友（29歲），疑似高山症發作，即由其他5名山友下山向森濤派出所求助，陳男（29歲）則留在現場陪同待援。

請繼續往下閱讀...

森濤派出所警員唐義崗、王鴻遠昨傍晚6點多獲報，立即與六龜消防分隊成立搜救小組，由於林道顛簸崎嶇，搜救小組歷經約4小時的搜尋，於10點35分左右，在中段特生貨櫃屋登山道附近尋獲江男2人，發現江男嚴重虛弱，所幸生命跡象穩定，無外傷，今天凌晨1點半將江男安全救援至派出所，再轉送至旗山醫院治療。

六龜警分局長陳膺方提醒民眾，上山要注意天候，更要考慮自己的身體狀況，量力而為才能平安出遊，若登山途中亟需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。

六龜警消在中段特生貨櫃屋登山道附近，尋獲江姓山友，發現江男嚴重虛弱，所幸生命跡象穩定，無外傷。（翻攝自六龜警分局搜救影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法