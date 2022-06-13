高雄99歲老翁遭女兒刺死複驗 深及大腿一刀切斷動脈成致命傷

高雄99歲老翁命案檢警複驗，一刀深刺大腿動脈成致命傷。（記者黃良傑攝）

2022/06/13 14:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市99歲老翁命案，63歲的大女兒涉嫌重大羈押後，今午檢警前往市立殯儀館複驗，兇嫌的妹妹也到場協助偵辦，她表示不會原諒弒父的姊姊，她曾到醫院詢問姊姊有沒有對老父痛下殺手，又為何要下毒手，但姊姊就是不發一語，據了解，雄檢複驗發現死者的右大腿被深刺一刀，傷及動脈分支導致失血過多身亡。

檢察官相驗發現死者頭顱也有刀子插刺傷口，致命傷位於右大腿的刀傷，刺中動脈分支而血流不止，最後失血過多死亡，據指出，大女兒疑行兇後，自戕躺在老父身邊床邊，手腕有割痕，現場並留有一把長30公分的水果刀，疑似凶刀，大女兒被列為嫌犯，她醒來後並無大礙，檢方昨聲押獲准，今會同法醫、警方複驗屍體。

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據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，檢方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗，至於確切死因仍需等待法醫後續調查報告。

據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，不過，兇嫌的妹妹吳女表示，父親只是失智初期，不應成為殺害父親的理由，她沒法接受，也不會原諒姊姊。

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