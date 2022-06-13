為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄99歲老翁遭女兒刺死複驗 深及大腿一刀切斷動脈成致命傷

    高雄99歲老翁命案檢警複驗，一刀深刺大腿動脈成致命傷。（記者黃良傑攝）

    高雄99歲老翁命案檢警複驗，一刀深刺大腿動脈成致命傷。（記者黃良傑攝）

    2022/06/13 14:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市99歲老翁命案，63歲的大女兒涉嫌重大羈押後，今午檢警前往市立殯儀館複驗，兇嫌的妹妹也到場協助偵辦，她表示不會原諒弒父的姊姊，她曾到醫院詢問姊姊有沒有對老父痛下殺手，又為何要下毒手，但姊姊就是不發一語，據了解，雄檢複驗發現死者的右大腿被深刺一刀，傷及動脈分支導致失血過多身亡。

    檢察官相驗發現死者頭顱也有刀子插刺傷口，致命傷位於右大腿的刀傷，刺中動脈分支而血流不止，最後失血過多死亡，據指出，大女兒疑行兇後，自戕躺在老父身邊床邊，手腕有割痕，現場並留有一把長30公分的水果刀，疑似凶刀，大女兒被列為嫌犯，她醒來後並無大礙，檢方昨聲押獲准，今會同法醫、警方複驗屍體。

    據調查，吳姓老翁陳屍2樓通鋪床上，頭及雙腿有大量血跡，警消到達時發現他已明顯死亡，大女兒則躺老父身邊，床邊留有一把長30公分的水果刀，檢方懷疑就是凶刀，已採鑑刀上血跡送驗，至於確切死因仍需等待法醫後續調查報告。

    據了解，吳姓老翁有失智症狀，大女兒無力照顧，想安排父親到安養院，但父親不同意，父女因此常起口角，不過，兇嫌的妹妹吳女表示，父親只是失智初期，不應成為殺害父親的理由，她沒法接受，也不會原諒姊姊。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    高雄99歲老翁命案雄檢複驗，一刀深刺大腿動脈成致命傷。（記者黃良傑攝）

    高雄99歲老翁命案雄檢複驗，一刀深刺大腿動脈成致命傷。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄99歲翁被刺死陳屍床上 63歲女兒疑行凶今晨裁定羈押
    2022/06/12 06:49

    高雄99歲翁被刺死陳屍床上 63歲女兒疑行凶今晨裁定羈押
    高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死
    2022/06/12 00:34

    高雄99歲翁遭女兒刺死…頭腳都有刀傷 初判失血過多致死

    玉山盃》恭喜新北市奪下玉山盃冠軍
    人倫慘劇／63歲精障女兒 弒99歲失智父
    2022/06/11 05:30

    人倫慘劇／63歲精障女兒 弒99歲失智父
    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷
    2022/06/10 18:00

    長照悲歌？ 女兒殺9旬老父後自殘釀1死1傷

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播