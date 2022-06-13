強棒出擊！全國消防慢壘賽將在嘉義縣登場

嘉義縣長翁章梁揮棒打擊。（記者林宜樟攝）

2022/06/13 13:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全民運動會將在10月8日至13日在嘉義縣舉辦，嘉義縣消防局響應推廣全民運動，由熱愛慢速壘球的消防員李驊恩等人自主籌辦全國消防慢速壘球賽，獲得各界贊助，今天在嘉義縣立棒球場舉辦記者會，由縣長翁章梁開球、打擊，歡迎全國消防員和民眾8月19日、20日來嘉義縣欣賞全國消防慢速壘球賽。

翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海、嘉義縣府教育處長李美華、新聞行銷處長蕭英成、台灣樂天棒球隊公司代表兼球星廖健富、嘉義縣體育會理事長羅信富、嘉義縣義消總隊總幹事呂文正、華威文創有限公司總經理陳致維，還有全運會嘉義縣慢壘代表隊與嘉義縣消防局慢速壘球隊球員一同參與記者會，邀請民眾欣賞賽事。

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翁章梁感謝廖健富及贊助賽事的溪口防火宣導分隊義消分隊長劉惠萍（有巢氏房屋港坪四維店店長）、民雄義消分隊副分隊長謝家興等，並贈送「必勝球棒」給消防局壘球隊教練李驊恩、全民運壘球隊教練劉奕志，「紀念球棒」送消防局領隊局長呂清海、全民運代表隊領隊鄭羽辰，希望他們在賽場上都能為嘉義縣拿下佳績。

翁章梁說，消防人員自主籌辦全國性消防壘球比賽， 對棒壘球的熱忱令人感動，今年嘉義縣於10月舉辦全民運，有更多運動項目在嘉義縣比賽，希望全國的民眾都能來嘉義縣為選手加油。

嘉義縣立棒球場是樂天桃猿隊春訓基地及二軍訓練營，帶動提升嘉義地區運動產業的整體發展，廖健富為 2017年的選秀狀元，為中華職棒史上首位高中生狀元，2020年獲得為中華職棒最佳十人獎，今天球星到場，讓許多球迷爭著索取簽名球。

嘉義縣消防局慢速壘球隊有20年歷史，參加「鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽曾3度奪冠，參加全國總統盃賽事獲2次冠軍。李驊恩就讀嘉義高中時是棒球隊隊員，參與棒壘球運動20餘年，平常專注救災工作，勤餘時熱愛慢壘球等運動，為救災工作保持應有的體能，並保有健康的身心。

全國消防慢速壘球賽有12支消防人員慢速壘球隊參加，各界人士出錢贊助，李驊恩表示，感謝嘉義縣消防局、內政部消防署與各界幫忙，透過運動賽事，希望全國消防員致力於救災之餘，也能維持良好的運動習慣。

嘉義縣慢速壘球代表隊去年11月成立培訓隊，有20名正式選手，教練兼選手劉奕志曾是La New熊隊選手，退役後於朴子翔閔企業任職，籌組翔閔壘球隊，為縣立慢壘元老球隊，目前也效力於全國慢壘企業聯賽全方位壘球隊。

全國消防慢壘賽將在嘉義縣舉辦。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防慢壘隊精神抖擻。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防慢壘隊精神抖擻。（記者林宜樟攝）

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