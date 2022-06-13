慘了！ 43噸大貨車卡小路、車輪滑落邊溝、車體側翻靠電線桿撐住

埔里鎮蜈蚣里墘溪路發生曳引大貨車側翻意外事故。（記者佟振國攝）

2022/06/13 12:09

〔記者佟振國／南投報導〕滿載瓶裝礦泉水的曳引大貨車，今天上午約9點行經南投縣埔里鎮蜈蚣里墘溪路時，因道路狹窄又與對向車輛會車不慎，右後車輪滑落邊溝，導致整台車向右側翻，左側車輪翹起，卡在電線桿，狀況岌岌可危，大量礦泉水也翻落路旁，所幸駕駛未受傷也未殃及其他人車，但道路交通完全中斷，附近居民不滿道路狹窄，又有載運附近礦泉水廠產品的大貨車經常出入，影響安寧與安全，不排除進行抗議。

據了解，這部聯結總重43噸的曳引大貨車，由附近礦泉水廠載運1700多箱瓶裝礦泉水，約上午9點行經墘溪路時，對向有部貨車要會車，但道路狹窄，大貨車駕駛疑太靠右行駛，過彎時右後車輪掉入路邊水溝，成箱貨物向右滑落，導致大貨車側翻，左側車輪、車身翹起，動彈不得，雙向交通受阻。

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還好當時沒有殃及其他人車，但沉重車身緊靠電線桿，狀況岌岌可危，一旦電線桿被壓斷或倒塌，後果更加嚴重，由於曳引大貨車車身龐大，須先靠人力將車上及掉落路旁的1700多箱礦泉水移除，才能由大型吊車進行拖吊排除障礙，估計下午道路才能搶通。

附近居民抱怨墘溪路有多處路段狹窄，路寬不足，但有載運瓶裝礦泉水的大車經常行駛，已經影響居民安寧與安全，里長黃美玉表示，前幾年居民曾進行抗議，要求車輛不得超載、超速，晚間10點至清晨6點也不得行駛，但這次意外事故業者的應變處理速度太慢，又引起民怨。

曳引大貨車載運1700多箱瓶裝礦泉水，車輛側翻後向右滑落，重量也導致左側車輪、車身翹起。（記者佟振國攝）

曳引大貨車側翻後，車身、貨物緊靠在路邊電線桿，狀況岌岌可危。（記者佟振國攝）

曳引大貨車側翻後動彈不得，須先由人力將車上及周邊成箱礦泉水移除，才能進行拖吊排除。（記者佟振國攝）

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