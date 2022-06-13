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    醉酒女大生被「壁咚」沒心動 氣男同學偷親控猥褻

    前年七夕情人節時，臉書台中市警察局「TCPB局長室」粉絲團曾貼出「告白教學文」，1名擁有九頭身完美身材比例的長髮女警，用長腿「壁咚」坐在地上的男子，引來不少網友討論，但現實生活中，卻不是每個人使出「壁咚」招式都能告白成功。（資料照，記者許國楨翻攝）

    前年七夕情人節時，臉書台中市警察局「TCPB局長室」粉絲團曾貼出「告白教學文」，1名擁有九頭身完美身材比例的長髮女警，用長腿「壁咚」坐在地上的男子，引來不少網友討論，但現實生活中，卻不是每個人使出「壁咚」招式都能告白成功。（資料照，記者許國楨翻攝）

    2022/06/13 11:49

    〔記者錢利忠／台北報導〕王姓男子與大學女同學餐敘結束後，王男與陳姓友人一起護送女同學回家，女同學因喝醉癱軟，王男怕她跌倒，順手對她「壁咚」（伸手掌扶靠牆面發出「咚」一聲的動作），將她固定在牆邊，兩人臉部瞬間貼近；此時，王男竟情不自禁對她「喇舌」，她酒醒後不甘受辱，怒控王男乘機猥褻，台北地檢署因此將王男起訴。

    2016年4月23日晚上，王男與被害女子等一行人，一起去北市大安區某熱炒店餐敘，席間眾人喝酒助興後，被害女子不勝酒力，王男便與陳姓友人一起護送她返家，抵達目的地後，她突然腿部無力癱軟，王男便將手扶靠在牆，將她固定在牆邊。

    王男因對她「壁咚」而緊靠著她的臉，竟一時情不自禁，在她酒醉迷茫之際，突然對她舌吻，疑似太過興奮，還發出「啾啾」的口水聲；當時正蹲下找鑰匙的陳姓友人，聽到後方竟傳來舌吻的口水聲，還一度詫異地轉頭。

    此時，被害女子突然恢復神智，看到陳姓友人轉過頭來驚訝地看著她，才驚覺自己竟遭王男偷親，她擔心王男趁她酒醉時圖謀不軌，還要求王男絕對不能進入她家，等到她酒醒之後，才氣得報警提告。

    檢方考量被害女子指證歷歷，且陳姓友人也目擊王男偷親的經過，因此將王男起訴。根據刑法第225條第2項規定，乘機猥褻罪可處6月以上、5年以下徒刑。

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