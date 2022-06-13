目睹國道連環車禍第一時間報案救人 他是總統盃慢速壘球冠軍

慢速壘球隊員曾英瑋9日開車行經國道3號227～228K之間，發現車禍發生瞬間，土石噴發有如大火冒出。（曾英瑋提供）

2022/06/13 11:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕9日清晨近4點的酒駕上國道釀死傷車禍，19歲的慢壘球員曾英瑋和同學姚宇，第一時間在對向車道行經目擊，還差點被油桶和土石擊中，火速打110報案，除告知地點也清楚描繪油桶噴飛到對向車道、事故現場在外側車道，還強調「很嚴重！你們要快點來！」，回到家後跟其警官老爸曾裕景描述目擊和報案情況，曾裕景說，自己是警察，忍不住代表警方向其道謝，因為民眾的熱心對警方處理事故、救人很有幫助。

這起發生在9日清晨3點50多分鐘的重大連環車禍，是在國道3號北向227K至228K之間，19歲葉姓男子無照且酒後駕駛自小客車，擦撞到載廢棄土的半聯結車，聯結車撞護欄後翻覆，後方的半聯結車、載滿油桶的大貨車和後方一部大貨車都追撞上來，而後有部自小客車撞擊車子的掉落物而肇事。

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滿載油桶的聯結車，油桶四散還飛到對向車道，而緊接著再有2部大貨車和1部自小客車，而飛向對向車道的油桶還造成兩部車毀損。滿載油桶的大貨車副駕駛座上的乘客被發現時已無呼吸心跳，駕駛也受重傷，兩人送醫後乘客仍傷重不治。

該起嚴重的國道連環車禍發生後，第一時間開車在對向車道的19歲駕駛曾英瑋，發現對向外側車道發生車禍，一時間土石飛噴有如大火，而他的車也差點被飛過來的油桶和石塊擊中，而他瞥見對向車子撞在一起十分嚴重，跟坐在副駕駛座的同學姚宇，決定馬上報案。曾英瑋說，當時請同學先打110，等電話接通後，他把車靠往路肩暫停，再跟警方告知發生的地點、現場狀況，並強調「很嚴重！你們要快點來！」。

曾英瑋回家後，把在國道上目擊車禍和打110的過程告訴老爸曾裕景，目前在台中市清水警分局服務的曾裕景，曾裕景以警方身分感謝兒子的熱心，且提供的訊息清晰正確，對警方的幫助很大。

曾裕景透露，目前就讀台南科技大學運動系，是慢速壘球隊的球員，國小開始打棒球的他，去年參加總統盃慢速壘球錦標賽，獲得大學男女混合組冠軍，由蔡英文總統在總統府接見，回家後開心分享。

曾裕景說，兒子從小就有正義感，曾有同學的父親被地下錢莊逼債，他看不下去，回家請當警察的老爸幫忙；也曾發現同學家境不好，把家裡的電腦搬去送給同學，被父母發現後就說：「同學很急需用電腦，自己再慢慢存錢買！」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒駕上國道擦撞聯結車，導致6車連環撞，造成1死3傷，現場散落油桶。（國道七隊提供）

曾英瑋（最後一排右1）去年參加總統盃慢速壘球錦標賽，獲得大學男女混合組冠軍，蔡英文總統在總統府接見。（曾裕景提供）

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