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    首頁　>　社會

    老董看護變小三 原配怒控侵吞1500萬家產求償敗訴

    工廠老董一千五百萬元遺產爭奪，原配告輸女看護。（情境照）

    工廠老董一千五百萬元遺產爭奪，原配告輸女看護。（情境照）

    2022/06/13 08:07

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家機械廠游姓老董罹癌過世，原配及其3子女，控告游董生前朱姓女看護侵奪家產，求償1千5百萬元，橋頭地院以原告舉證不足，駁回侵權及繼承法律關係請求之訴，全案可上訴。

    不過，朱姓女看護將老董滿州鄉農會4658萬元定存解約匯入自己帳戶，一、二審均被依偽造私文書罪判刑2年，全案仍上訴最高法院審理中。

    判決指出，游姓董座原配主張，其與3名子女為游合法繼承人，被告朱女與游並無任何親屬關係，僅為游生病時之照顧者，游2017年9月至12月間因病況惡化而頻繁進出醫院治療，被告竟趁機盜領游郵局及彰銀戶頭1千多萬元，並過戶變賣游BMW、保時捷兩部轎車538萬元，合計求償1565餘萬元。

    朱女則指稱，游董與原配死前10多年已各自分居2處。她與游相識後兩人形同夫妻，且為人生知己，生活日常均由其打理，遇有家庭聚會或逢年過節，原配及子女均會和她一同聚會，外人均稱她為「游太太」。

    朱女主張，原配等所提有關郵局及彰銀戶頭款項，均由游親自或偕同她前往辦理，當時游精神、身體狀態尚佳，生活起居亦可自理，而BMW、保時捷兩部轎車也都是游交待汽車業務拿證件完成過戶其名下，自無侵害原告之財產權或受有不當得利情形。

    橋頭地院審理認為，原告舉證證據，不足以證明款項為被告不法盜領，經傳訊游生前多名友人、工程包商、車行業務等人，而採認朱女說詞，駁回原告之訴。

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