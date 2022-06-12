紅線違停不滿被開單辱女警「流氓」 碩士女判拘役15天

高等法院。（資料照）

2022/06/12 19:38

〔記者楊國文／台北報導〕台北古姓男子將其轎車違停在新竹市一處馬路的紅線，被謝姓女警查覺開單取締，古男表姊張女不服取締，質疑女警開單不合法，竟嗆女警亂開單簡直像「流氓」，吃上侮辱公務員罪、公然侮辱罪，被高等法院判拘役15天，可易科罰金1萬5000元定讞。

判決指出，古姓男子2019年7月23日下午，駕駛轎車違停在新竹市一處道路的紅線旁，恰巧被新竹市交通隊謝姓女警發現，上前要求古男拿出駕行照，欲開單取締。

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古男辯解，他不是當地人，正在找路，但謝姓女警不為所動，堅稱紅線違停須依法取締稱「你停紅線，不用說這麼多啦」，不過，引起坐副駕駛座的古男表姊張女不滿，質疑謝女稱「小姐，妳們怎麼這樣子亂開啊？」，謝女答稱「我有亂開嗎？」。

此時，古男加入戰局質疑謝女表示「有，亂開單」、「我在台北從來沒有被警察這樣子開單過」，張女加碼稱「妳的態度很差欸」，認為古男臨停有打燈，人也在車上，質問謝女憑什麼開單，並稱剛才已說過買個東西就走了，「我們這樣並未違規」，不滿表示「警察可以這樣嗎？」、「這不是故意找碴嗎？」

古男此時表示拒簽罰單，謝女不為所動說，若對執勤態度有意見，可以提出申訴，「紅線違停的事實很明確」，並表示因駕照地址是台北市，雖然拒簽罰單，仍會以寄送方式，寄到台北市交通事件裁決所；張女不甘示弱，指示古男將謝女名字和警員編號抄下來，謝女大方告知其警員編號，但張女仍不滿意，堅持謝女告知全名，謝女表示「罰單上面有我的職稱和全名」。

沒想到張女還不滿意，嗆謝女稱「妳攔查好像流氓一樣」，竟直接敲車門就想叫他們把證件拿出來。謝女答稱「我有敲窗戶，沒有問題」。謝女認為當時穿著警察制服執行公務，張女卻指她像流氓，已侮辱其尊嚴及社會評價，對張女提告，檢方依侮辱公務員罪、公然侮辱罪將張女起訴。

張女審理時坦承對謝女指稱「妳攔查好像流氓一樣」等話，但無侮辱公務員或公然侮辱犯行，她當時是質疑謝女攔查、開單過程不合法、適用法規有誤，沒有犯罪，其委任律師主張，張女是針對警察執行勤務的可受公評之事所做合理評論，應受言論自由的保障。

不過，高院勘驗謝女錄下取締過程的密錄器內容，認定張女稱「妳攔查好像流氓一樣」的話有諷刺性、具備侮辱意涵，已損害謝女警察身份、個人名譽，觸犯侮辱公務員罪、公然侮辱罪，不僅侵害員警執法的嚴正性，視國家公權力於無物，更造成謝女名譽受損，且犯後否認犯行，並審酌張女碩士畢業程度、目前無業，判她拘役15天，可易科罰金1萬5000元定讞。

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