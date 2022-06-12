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    桃園警上班目擊車禍 邊跑邊套制服主動處理被讚爆

    桃園市區發生車禍事故，造成下班車流回堵，要趕去龍安派出所上班的員警陳奕凱（右，圈起處）目擊車禍，立刻停車，邊跑邊套上警察制服協助處理傷患、通報並支援交通指揮，正個過程遭網友PO網讚爆。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市區發生車禍事故，造成下班車流回堵，要趕去龍安派出所上班的員警陳奕凱（右，圈起處）目擊車禍，立刻停車，邊跑邊套上警察制服協助處理傷患、通報並支援交通指揮，正個過程遭網友PO網讚爆。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/06/12 16:34

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕侯姓女子日前下班駕車行經桃園市桃園區復興、三民路口時，失控先撞倒路口停等區的2部機車，再衝撞路邊電線桿後才停下；桃園市警員陳奕凱騎車上班途中，直擊車禍事故，顧不得非他的管轄區域，立刻停車並邊跑邊穿上警察制服趕往查看傷者、通報119到場，並協助指揮交通，直到巡邏警網到場接手才離去，整起過程遭人PO網，網友也大讚陳員超給力，對待傷者很暖心。

    桃園警方表示，這起車禍事故發生在6月10日傍晚5點50分許，侯女駕駛黑色轎車，沿復興路要往桃園火車站方向行駛，行經復興路與三民路三段路口時，雖然打了右轉的方向燈，卻不知何故直往路口機車待轉區正停等紅燈的機車撞上去，導致張姓男騎士和陳姓女騎士被撞倒受傷，其中，張男甚至痛得坐地爬不起來，至於肇事的侯女則繼續往前撞上路旁電桿才停住車子。

    桃園警方說，由於正值周五下班時段人車繁雜，車禍事故也造成車流回堵，正當大家緊張無措時，突然有個人邊跑邊套上警察制服，原來是桃園分局龍安派出所警員陳弈凱，他正前往警所上班途中但塞在車陣裡，發現路口發生車禍，便連忙穿上警察制服趕往協助處理。

    陳員初步詢問查看騎士及自小客駕駛受傷狀況，然後將狀況回報分局勤務中心及通報消防人員到場協助救護，同時與義交人員共同疏導路口交通，並維護受傷人員安全，待巡邏警網及消防人員抵達才離去。

    網友路過看到這一幕，在臉書社群發文肯定這位員警的積極作為，桃園分局長黃富村獲知立即指示督察組查證同仁身分，對於陳員非勤務時間仍積極協助處置事故，勇於任事的精神加以讚揚嘉勉，並給予即時獎勵。

    桃市警桃園分局龍安派出所員警陳奕凱，日前傍晚上班途中目擊車禍，立刻停車，邊跑邊穿上警察制服協助傷者送醫、路口交通指揮，正個過程遭網友PO網讚爆。（翻攝自我是桃園人）

    桃市警桃園分局龍安派出所員警陳奕凱，日前傍晚上班途中目擊車禍，立刻停車，邊跑邊穿上警察制服協助傷者送醫、路口交通指揮，正個過程遭網友PO網讚爆。（翻攝自我是桃園人）

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