新住民「快手理髮師」替長者義剪 獲移民署築夢計畫獎

宋群替長者義剪。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/12 15:24

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署今天公布第8屆「新住民及其子女築夢計畫」得獎名單，其中獲得社會公益服務組的獲獎人，是來自中國江西的宋群。宋群的獲獎主題「群心快剪，到府傳愛」，道出新住民勇敢融入台灣社會並用愛回饋社會的故事，令人動容。

移民署說，來自江西的宋群，在2005年嫁來台灣，她婚前就曾在姊姊的美髮店工作，來台後也參與政府舉辦的美髮技能培訓課程，並考取丙級證照。她原本不擅於面對人群，但經公益團體的幫忙下，她最終鼓起勇氣參加養老院義剪活動，看著臥病在床的阿公阿嬤們，因為新髮型嶄露久違笑容，甚至起身向宋群道謝，讓宋群相當感動。

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宋群後來發現移民署正在辦理「新住民及其子女築夢計畫」，她靈光乍現，懷著當初感恩的心，結合自身剪髮專業報名參賽，幸運的是計畫獲獎了，又開啟義剪生涯。

宋群說，只要有人需要，她就會騎著改良的「行動快剪車」，載著鏡子、電剪、各式剪刀、造型吹整及清理工具，還有按摩器具、客人圍裙及消毒與噴水器具等，除了為行動不便的阿公阿嬤打理髮型外，也會幫忙按摩肩頸、聊天談心，讓不良於行又需要理髮的阿公阿嬤直呼揪感心！

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民姊妹來台後，因價值觀、飲食習慣、氣候甚至信仰等問題，有不同的文化衝擊，在衝擊的過程中定會遇到不少逆境及挫折。移民署自2015年起主辦「新住民及其子女築夢計畫」提供新住民築夢舞台，鼓勵新住民藉由自己的雙手種下夢想的種子，活出自己璀璨新人生。

宋群以改良的「行動快剪車」義剪。（記者王冠仁翻攝）

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