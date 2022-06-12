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    操場相撞受傷是「碰瓷」？工程師判賠退休工程師85萬元

    邱姓工程師在國小跑道和對向廖性退休工程師相撞，造成廖男顳顎關節脫位、挫傷等傷害，廖男指控邱男將他形塑成「碰瓷」，對他人格污衊，求償369萬元，高等法院認為雙方各有5成過失責任，判邱應賠償85萬多元。（示意圖）

    邱姓工程師在國小跑道和對向廖性退休工程師相撞，造成廖男顳顎關節脫位、挫傷等傷害，廖男指控邱男將他形塑成「碰瓷」，對他人格污衊，求償369萬元，高等法院認為雙方各有5成過失責任，判邱應賠償85萬多元。（示意圖）

    2022/06/12 15:47

    〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的電腦公司邱姓工程師4年前參加公司慢跑社活動，並在國小跑道進行收操緩和跑步時，不慎和對向沿跑道行走的廖性退休工程師發生相撞，造成廖男顳顎關節脫位、挫傷等傷害，廖男指控邱男將他形塑成「碰瓷」，對他人格污衊，求償369萬元，高等法院認為當時操場並無跑道使用方向的規範和限制，雙方各有5成過失責任，判邱應賠償85萬多元。

    廖男指控，2018年5月7日晚上8時，他沿著北市一所國小操場跑道行走時，邱姓工程師參加其公司跑步訓練後，接著進行收操緩和跑步時，竟採取和別人逆向方向和他相撞，使他當場跌倒在地，造成顳顎關節脫位、右上肢及右髖部鈍挫傷等傷害。

    廖不滿指出，他因此意外導致顳顎關節脫位，無法正常開口、飲食，並須長期回診治療，精神上的痛苦非一般人所能想像，邱竟毫無悔意，將他形塑成「「碰瓷」、「訛詐」之人，對他人格造成污衊，因此要求精神慰撫金、看護費、生活需要費用、醫療費等賠償共369萬多元。

    邱指稱，當時和慢跑社員在跑道進行時速約6公里的緩和跑步時，行經司令台附近，廖突然衝出來，以致於他的身體右肩、手臂和廖的身體右側互撞，廖因此跌倒在地。

    邱表示，當時他立即呼叫有急救經驗的社員幫忙救護，並找電話叫護車，但廖從跌坐地上即大聲咒罵和抱怨，歷時數分鐘之久，後來突然停頓而無法順利張口說話，他因擔心廖的傷勢，特地往急診室探視，直到半夜12時許，廖妻請他先離開，他才離去，邱強調，之後多次前往醫院表達歉意，卻遭廖獅子大開口索賠，以致無法達成和解。

    審理時，法官將廖的傷勢送請台大醫院鑑定，鑑定結果為顳顎關節脫位在此意外事故後隨即發生，最大可能性是和邱相撞造成的，是主要原因，邱有損害賠償責任。

    高院審理認為，當時該國小操場並無跑道使用方向的規範和限制，雙方均有未注意前方跑道動態的疏失，各有5成過失責任，判邱應賠償40萬元的精神慰撫金，加上生活需要費用、交通費、醫療費等，共判決應賠償85萬多元，還可上訴。

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