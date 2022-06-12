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    尷尬！油箱見底「顧路」好窘 婦嘆：此生最遠200公尺

    警方到場發現白色自小客拋錨在左轉待轉區。（警方提供）

    警方到場發現白色自小客拋錨在左轉待轉區。（警方提供）

    2022/06/12 11:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓婦人9日晚間開車外出，途中行經北區一處路口時，發現油箱見底準備到約200公尺遠的加油站加油，未料車子突然就在左轉時熄火，當下車水馬龍，李婦頓時急得滿頭大汗手足無措之際，警方到場確認該車排檔無礙，先是指揮來車避讓再協助推車，順利將車輛移至路旁，解除危險又尷尬的窘境。

    台中市第二分局立人派出所當晚接獲民眾報案，表示有汽車在文心路、山西路口的左轉待轉區拋錨，已影響到車流，巡邏中的員警許展欣、張程翔獲報趕往，果見一輛白色自小客車停在該路口左轉車道上，造成後方交通阻塞，隨即上前關心。

    此時李姓女駕駛一臉尷尬，向員警表示正準備迴轉前往200公尺處的加油站加油，車輛卻在等候左轉號誌時突然熄火，無法發動，當下車水馬龍，偏偏車上又沒有預置故障警示牌，眼見後方車流回堵，又急又怕，只好趕緊報警請求協助。

    所幸該車排檔無礙，還能打到空檔，員警立刻請李女回到駕駛座，先是指揮周遭來車避讓，再合力推車，順利將車輛移至路旁；擺脫窘境的李女這才鬆了口氣，直說「剛剛停在那裏我也是很害怕」！對於沒有事先檢查油箱讓車輛拋錨在路中，導致車流阻塞，深感抱歉，再三感謝警方協助，員警也開玩笑地提醒李女「下次要記得加油，好嗎」。

    分局長陳家銘表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務亦為核心工作重點，尤其在這種需要人民保母的關鍵時刻，更需要警察馳援，員警積極任事之精神，不僅加深民眾對警方的信任，更有助於提昇警察之正面形象。

    員警協助將車子推路旁安全處。（警方提供）

    員警協助將車子推路旁安全處。（警方提供）

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