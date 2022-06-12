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    首頁　>　社會

    洗腎翁老不羞 病床上2度襲胸女護理師

    年逾80歲的盧姓洗腎老翁淫心不減，趁女護理師為其量測血壓時，二度抬舉手臂襲胸還上下磨蹭，連續性騷擾得逞，嚇得女護理師一下班就報警揪老狼，台東地方法院審結判處拘役20天，盧翁之子不服提上訴，二審認為被害女子與被告過往無任何恩怨仇隙，倘非確有實據，實無甘冒偽證罪責，駁回上訴。（資料照）

    年逾80歲的盧姓洗腎老翁淫心不減，趁女護理師為其量測血壓時，二度抬舉手臂襲胸還上下磨蹭，連續性騷擾得逞，嚇得女護理師一下班就報警揪老狼，台東地方法院審結判處拘役20天，盧翁之子不服提上訴，二審認為被害女子與被告過往無任何恩怨仇隙，倘非確有實據，實無甘冒偽證罪責，駁回上訴。（資料照）

    2022/06/12 10:37

    〔記者陳賢義／台東報導〕年逾80歲的盧姓洗腎老翁淫心不減，趁女護理師為其量測血壓時，二度抬舉手臂襲胸還上下磨蹭，連續性騷擾得逞，嚇得女護理師一下班就報警揪老狼，台東地方法院審結判處拘役20天，盧翁之子不服提上訴，辯稱是雙方在姿勢、距離上有些不恰當導致，二審認為被害女子與被告過往無任何恩怨仇隙，倘非確有實據，實無甘冒偽證罪責，駁回上訴。

    女護理師在警詢問時證稱，她於診所擔任護理師，案發當日中午在幫盧翁實施血液透析，操作前會進行量血壓的前置作業，量血壓前請病患把手抬高，方便綁壓脈帶，盧翁竟用手背觸摸她的胸部，且是施加壓力上下磨蹭的，第一次她往後躲開，未料盧翁又伸手摸了第二下，一樣是上下磨蹭，當時因正值醫院忙碌時段，她想要趕快完成作業，趕快把量血壓的壓脈帶綁緊就離開，盧翁的行為讓她覺得是故意的。

    案經一審法官當庭勘驗診所案發時的監視器光碟確認無誤，依違反性騷擾防治法判處拘役20天，易科罰金以每日千元折算，盧翁之子不服，代父提起上訴，辯稱不能單憑女護理師的控訴，即將被告論以性騷擾罪，請求為被告無罪之諭知。

    全案因罪證確鑿，二審認為盧翁為滿足一己私欲，竟趁女護理師不及抗拒之際，任意觸摸其胸部，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，並造成女護理師心理傷害及難以抹滅之陰影，犯案又否認犯行，且未能與被害人達成和解及彌補損害，犯後態度不佳，求予撤銷原判改為無罪之諭知，並無理由。

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