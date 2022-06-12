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    清冠1號出小茶飲包？警清樓揪出假冒的毒咖啡包

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

    2022/06/12 09:26

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局近日接獲報案指安平區健康3街一帶某大樓住戶疑似吸食毒品，影響大樓住戶，警方蒐證後於6月10日上午持搜索票進屋查訪，屋內1男1女住戶否認吸毒，但眼尖員警發現桌上有兩包寫著「清冠1號」的茶飲包，警方起疑追問，兩人才坦承是故意寫清冠1號、想閃躲警方查緝。

    四分局育平派出所員警認為清冠1號是國內中醫治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的中藥，需要醫師處方，且怎會用茶飲包小包裝？覺得可疑，追問屋內住戶楊女（23歲）及張男（27歲），這對男女面對員警不斷追問，起初否認有吸毒情事，後來才坦承這清冠1號茶飲包其實是毒品咖啡包。警方在現場初篩含有2、3級毒品成分（包括甲基安非他命、愷他命），總重4.35公克。訊後依毒品罪嫌將楊女與張男移送台南地檢署偵辦。

    台南安平地區近年來大樓數量遽增，集合式住宅已成常態，鄰居間互動較少，尤其小套房式大樓容易吸引不法人士入住藏匿，複雜份子出入造成民眾居住困擾，大樓內龍蛇雜處也影響居住品質。

    由於此類大樓查訪不易，為因應這類大樓新型態治安問題，四分局長王子雄指示以「清樓專案」方式，透過line群組加強與各大樓管委會的密切聯繫，主動參與社區定期舉辦的座談會，當面向住戶宣導治安互助通報的概念，並鼓勵民眾多利用臉書「安平警好讚」私訊功能，提供警方相關治安情報，警民連線剷除毒品等犯罪行為，共同維護大樓居住品質。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲屋內一對男女持有假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

    台南市警四分局員警在安平區清樓、查獲屋內一對男女持有假冒清冠一號中藥的毒咖啡包。（警方提供）

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