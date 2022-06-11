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    首頁　>　社會

    他堂哥日治時期就失蹤 過85年仍「死不了」...

    黃姓男子為繼承房產的問題，5年來一直對親戚提出死亡宣告聲請，祖母、堂弟與大伯都成功宣告死亡，但這次他聲請堂哥的死亡宣告卻失敗。（翻攝中央研究院台南百年地圖、路透；本報合成）

    黃姓男子為繼承房產的問題，5年來一直對親戚提出死亡宣告聲請，祖母、堂弟與大伯都成功宣告死亡，但這次他聲請堂哥的死亡宣告卻失敗。（翻攝中央研究院台南百年地圖、路透；本報合成）

    2022/06/11 22:21

    〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子為繼承房產的問題，5年來一直對親戚提出死亡宣告聲請，祖母、堂弟與大伯都成功宣告死亡，但這次他聲請堂哥的死亡宣告卻失敗；他主張堂哥跟大伯一起失蹤已過85年，當年台灣還在日治時期，區公所根本沒有堂哥的資料，只知道堂哥以前住在「高砂町」，但有趣的是大伯宣告死亡了，這次台南地院民事庭法官駁回堂哥死亡的聲請，因為法官認為，黃男提供的資料中，沒有任何證據證明堂哥存在過。

    上個月黃男走進南院民事庭， 希望法官能宣告他的堂哥死亡，他表示堂哥在1937年11月4日跟大伯一起失蹤，當時台灣還在日治時期，如果黃男所說的時間沒錯，那堂哥已失蹤了85年了，以民法第8條第一項的規定，失蹤7年的人經過家屬獲檢方聲請，可以宣告死亡，而同條第二項也規定，如果是80歲的人失蹤，失蹤滿3年就可以宣告死亡，但黃男卻什麼證據都沒有提出來，因此法官裁定要黃男盡量蒐集證據。

    但是黃男這個月再陳狀到法院時，所提出的「證據」疑似只把大伯死亡宣告與一串日治時期的地址「高砂町二丁目88番地」交給法官，而這個「高砂町」在哪裡？只能得知在台南中西區開山路一帶，法官駁回了他的聲請，因為一個住址根本無法當作堂哥曾存在的證據。

    調閱黃男的訴訟紀錄，他為繼承房產，從5年前就開始以利害關係人名義，對親人提出死亡宣告與遺產相關的訴訟，幾年來他的祖母、堂弟與大伯都因此宣告死亡，黃男以相同的手法，只提供了日治時期的住址，要求將大伯宣告死亡，這次他主張大伯跟堂哥一起失蹤，要求以相同方式讓堂哥照也宣告死亡，但這次卻被駁回，因為法官認為證據不足，難以用黃男的「空口主張」宣告堂哥死亡。

    黃男口中的「台南廳台南市高砂町」位於中西區，鄰近當時州廳舍，能居住在此處都有一定的社經地位。（翻攝中央研究院台南百年地圖）

    黃男口中的「台南廳台南市高砂町」位於中西區，鄰近當時州廳舍，能居住在此處都有一定的社經地位。（翻攝中央研究院台南百年地圖）

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