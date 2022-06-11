「衡山指揮所」爆性騷擾！ 學長摸學妹大腿記兩大過

劉姓上兵被控摸學妹大腿。（示意圖，與本案無關。）

2022/06/11 17:55

〔記者吳政峰／台北報導〕我國戰時最高指揮中心「國軍聯合作戰指揮中心（俗稱衡山指揮所）」驚爆性騷擾！一名管理隊劉姓志願役上兵，疑似在值勤期間碰觸學妹的大腿內側及腰部並展示A圖，被國防部勤務大隊認定成立重度性騷擾，建議核予記大過兩次、言語性騷擾記過一次。劉員提告要求撤銷，但最高行政法院表示「建議」非正式處分，無法撤銷，日前駁回其訴。

劉員是國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊志願役上兵，2019年間與學妹在聯合演習中心值勤期間，詢問具有性意味問題、碰觸她的手部、腰部及大腿內側等處，還以學長身分，在工作上予以刁難等情，氣得學妹提出申訴。

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勤務大隊性騷擾申訴會調查後，同年決議「性騷擾」成立，認定劉員值日期間所為言語、肢體騷擾及展示性愛圖片等行為屬「重度」，依陸海空軍懲罰法第15條第13款及國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定參考表規定，建議核予記大過2次，「中度」的言語性騷擾行為則建議核予記過1次。

劉員不服，興訟要求撤銷處分，主張士兵遭記兩大過，當年度年底汰除；記一大過，不得續約。志願役士兵的服役是合約制，故記大過不得續約，即已涉及士兵身分變更。他強調，本案另涉刑事訴訟，懇請法院等待刑案判決，將庭期延後。

最高行政法院指出，劉員爭執的是勤務大隊的記過「建議」，但「建議」在正式懲罰生效之前，並沒有法律上的規制效果，不會對權利義務產生影響，故不得單獨提起行政爭訟的撤銷訴訟，劉員提告於法不合，裁定駁回，全案確定。

據悉，劉員在提告之前曾提起申復，國防部組成性騷擾事件申復會調查後，維持言語騷擾部分核予記大過1次、展示性愛圖片部分核予記過2次、請人事部門速為處理的建議，並於2020年送返交由勤務大隊做成正式處分，此處分對劉員發生不利的效果，才是得以提起撤銷訴訟的標的

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