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    首頁　>　社會

    男子與少女性交4次 判刑9個月賠償42萬元

    嘉義地方法院日前依刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者罪判處劉男有期徒刑9個月，緩刑3年，並賠償42萬元給少女及家屬。（資料照）

    嘉義地方法院日前依刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者罪判處劉男有期徒刑9個月，緩刑3年，並賠償42萬元給少女及家屬。（資料照）

    2022/06/11 15:46

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕從事鐵工的劉姓男子於2021年6月結識當時15歲的少女，認識後交往，2人分別於新竹縣住處、雲林縣某飯店及嘉義市某飯店共性交4次，嘉義檢警調查，確認劉男與少女當時是情侶，並未強迫，嘉義地方法院日前依刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者罪判處劉男有期徒刑9個月，緩刑3年，並賠償42萬元給少女及家屬。

    檢警調查，劉姓男子與少女交往後，2021年8月28日在新竹縣住處性交、11月1日晚上及2日凌晨在雲林縣某飯店性交、12月19日下午在嘉義市某飯店性交，均未違反少女意願。嘉義警方獲報後進行調查，透過少女與劉男的對話紀錄、少女手寫日記等，確認2人性交4次。

    法官審理時認為，劉男明知少女年紀尚輕思慮未臻成熟，並無完足性自主能力，竟未克制情慾仍與少女為性交行為，對其身心健康與人格發展造成不良影響；考量劉男與少女當時是情侶，並未違反少女意願，且與少女的祖父調解成立，兼衡男子家庭、經濟狀況，判處有期徒刑9個月，緩刑3年，自今年5月底前需給付少女及其祖父20萬元，6月起每月給付1萬至2024年3月，共42萬元。

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