花東交界海邊遭包商亂倒廢棄物 海巡主動埋伏拍到關鍵畫面

10日被拍到傾倒廢棄物的車輛，在靜浦部落的工程現場也有出現。（海巡署提供）

2022/06/11 13:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海巡署東部分署一二岸巡隊前天晚間進行岸際巡邏，在台11線花東交界路邊發現非法傾倒的柏油、碎石等事業廢棄物，循線追查附近可疑工程後進行埋伏，果然昨晚在豐濱鄉月洞風景區附近拍到工程車亂倒過程的關鍵畫面，2嫌犯今被依廢棄物清理法移送送辦！

海巡署第一二岸巡隊石梯安檢所人員前天晚間7點多準備進入大峰峰海灘一帶巡邏，發現豐濱鄉台11線道71.5K路旁空地，遭人違規傾倒廢棄物，海巡成立專案小組，追問附近居民及港口派出所員警附近可疑工程，查出台電的下游包商在豐濱鄉靜浦部落進行人手孔蓋升降及維護工程，疑為挖開路面柏油施工產生的廢棄物。

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為取得直接證據，海巡署昨派人在靜浦、港口村附近可能地點進行埋伏監控，昨天早上11點多直擊1輛載運柏油及砂石碎塊的工程車，在月洞遊憩區南邊往海岸的小徑處，違規傾倒廢棄物的過程都被拍下來，當場並查獲2名嫌犯。

經聯繫豐濱鄉公所、花蓮縣環保局人員開出稽查單，海巡司法小隊也將2名嫌犯及相關證物帶回偵訊。海巡指出，10日被拍到傾倒廢棄物地點，位於月洞風景區南側往海岸小徑旁的私有土地，非屬海岸保護區範圍，2嫌自稱「事前有經過地主同意」，但事後地主否認，全案依違反廢棄物清理法第46條移送花蓮地檢署偵辦。

雖事發地點並非海巡署轄管的岸際範圍，海巡人員在巡邏途中發現不法後，仍主動追查、揪出嫌犯。海巡署第一二岸巡隊石梯安檢所小隊長李沛蓉說，業者產生的事業廢棄物，理應載運至合法棄土場處理，業者未經申請即任意傾倒廢棄物，將嚴重破壞東部海岸景觀及造成污染，為維護美麗的東海岸仍將持續查緝不法，以維護海洋資源；另呼籲民眾如於岸際發現不法情事，可向海巡署「118」專線通報。

海巡追查發現，靜浦部落進行中的台電人手孔蓋工程已經過多層轉包，最下游的小包商工人被法辦。（海巡署提供）

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所於9日晚間19時許在台11線71.5K往大峰峰海岸的路邊，發現大量柏油塊及棄土後，主動展開追查。（海巡署提供）

海巡署表示，9日發現路邊亂倒廢棄物的第一現場在花東縣界，10日就在北邊的豐濱鄉月洞附近拍到工程車正在違規亂倒。（海巡署提供）

豐濱鄉月洞遊憩區附近的海邊空地，遭業者違規亂倒柏油塊、磚塊水泥塊等營建廢棄物。（海巡署提供）

靜浦部落進行人手孔蓋維修工程。（海巡署提供）

10日被拍到傾倒廢棄物的車輛，在靜浦部落的工程現場也有出現。（海巡署提供）

靜浦部落的人手孔蓋整修，怪手把柏油路面挖開後倒進工程車，準備載往海邊傾倒。（海巡署提供）

海巡署循線追查附近可疑工程。（海巡署提供）

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