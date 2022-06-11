花蓮秀林一男子遭殺害陳屍住處 警循線追緝兇手

花蓮縣秀林鄉今早發生一起兇殺命案，新城警分局封鎖現場調查當中。（民眾提供）

2022/06/11 15:53

首次上稿 12:40

更新時間 15:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉今早發生一起兇殺命案，林姓男子倒臥在屋外，身上多處刀傷跟鈍器傷痕，已明顯死亡，警方封鎖現場採證，初步了解，林男疑似與人有債務問題，遭人持刀殺害，警方目前循線追緝兇手。

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警方指出，林姓男子的同居人今天上午七點多運動完返家後，發現屋內有戴毛帽的男子翻箱倒櫃，手上還拿著疑似刀子的物品，嚇得跑到新城警分局報案，警方到場後兇手已經逃逸，發現64歲林姓男子倒在屋外草皮，渾身是血，救護人員到場時林男已明顯死亡，身上有多處刀傷跟鈍器傷。

警方封鎖現場著手調閱周邊監視器，據了解，林姓男子從事小額借貸，今早六點多在屋子前洗車，突然遭到攻擊，兇手把現場的一輛深藍色機車偷走逃逸，目前已經鎖定特定嫌犯，循線追緝當中，詳細殺人動機專案小組還要進一步釐清。

檢警初步調查，兇手疑似預謀犯案，攜帶30多公分的長刀，看到被害人直接從後腦砍殺下去，被害人被攻擊後用手阻擋，結果被兇手砍斷左手掌跟右手四指，胸、腹部被砍殺多刀，明顯就是要致人於死，行兇後兇手還在現場更換衣服，並把作案衣服棄置在附近樹林，警方搜索後在新城海堤附近發現被兇手偷走的機車。

花蓮縣秀林鄉今早發生一起兇殺命案，新城警分局封鎖現場調查當中。（民眾提供）

花蓮縣秀林鄉今早發生一起兇殺命案，新城警分局封鎖現場調查當中。（民眾提供）

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