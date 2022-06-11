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    首頁　>　社會

    帶孫遊玩不慎失足滑落防波堤 馬公婦人獲救送醫

    洪姓婦人失足滑落尖山防波堤，安檢人員趕往搶救。（第七岸巡總隊提供）

    洪姓婦人失足滑落尖山防波堤，安檢人員趕往搶救。（第七岸巡總隊提供）

    2022/06/11 09:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在澎湖馬公市的洪姓夫婦，昨日下午帶著孫子前往尖山遊玩看海，在觀海亭右側防波堤散步時，7旬洪婦不慎失足摔落防坡堤下，雖然意識清醒，但卻動彈不得，岸巡人員出動10人與消防隊員一同救起。

    金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所調查指出，10日下午5時13分接獲民眾通報，有一名婦人失足跌落尖山觀海亭右側防坡堤，無法動彈，尖山安檢所獲報後立即派遣6車10人前往，並同步通報澎湖縣政府消防局第二大隊湖西分隊協處。

    海巡人員抵達現場旋即實施救援，發現該名婦人雖意識清楚，但因礁岩地形造成頭部及四肢有多處擦傷，無法自行脫困，所幸婦人跌落時有防坡堤的斜坡緩衝，故無大礙，後續澎湖縣政府消防局第二大隊湖西分隊人員抵達現場，合力搶救，順利將失足婦人救起抬至岸上，脫離險境，並由救護車載往衛生福利部澎湖醫院就醫。

    根據了解，洪姓婦人（約70歲）居住在馬公市，10日傍晚與丈夫帶孫子至尖山觀海亭遊玩，可能是連日天雨路滑，未穿止滑鞋，才會在防波堤滑落受傷。雖然頭部、手腳局部擦傷，但意識清醒，沒有生命危險，現在衛生福利部澎湖醫院照料中，並無大礙，讓同行的丈夫與孫子鬆了一口氣。

    經過眾人努力將婦人搶救上岸，送往衛生福利部澎湖醫院就醫。（第七岸巡總隊提供）

    經過眾人努力將婦人搶救上岸，送往衛生福利部澎湖醫院就醫。（第七岸巡總隊提供）

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