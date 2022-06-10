恐怖住戶不分晝夜放送佛經丟穢物23年 管委會動用惡鄰條款趕她走

新竹市某社區恐怖住戶不分晝夜放送佛經丟穢物23年，管委會動用惡鄰條款提告，新竹地院判准驅離。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/10 22:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某社區管委會因吳姓女住戶23年來不分日夜，以敲打鐵器、大聲嘶吼謾罵、播放佛經等方式製造噪音，還在社區公共區域內潑灑不明液體、亂丟垃圾，經管委會動用惡鄰條款連署提告驅離，新竹地院審理認定吳女行為符合公寓大廈條例強制遷離的「情節重大」事由，判她需遷離建物。

管委會指控，住戶吳女有面對社區中庭的露台，因中庭為社區5棟建物所圍繞，如吳女在露台敲打物品或開窗吼叫，每一棟建物住戶均能聽到其敲打及吼叫聲。1999年12月起迄今，吳女多次不定時於房屋內、露台上或於公共區域中，以鐵罐、鍋、盆等任何足以敲響之物品互相敲擊或擊打大門、電梯門、牆壁、消防設備，或以大吼大叫、播放佛經方式製造大量噪音，嚴重妨害其他住戶安寧。

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不只如此，吳女還曾將家中、廁所垃圾從露台丟在社區中庭或一樓店家門口，造成社區環境髒亂不堪，也曾惡意潑灑不明液體於其他住戶門口、無故按壓社區火災警報器、於電梯內噴灑不明液體，導致控制機板有毀損可能，有嚴重危害社區住戶安全之虞。

管委會長年以來多次勸導吳女改善，吳女均置之不理，反而變本加厲，去年三月管理委員會開會決議設置惡鄰條款連署書，供全體住戶簽名，而連署結果為「同意78戶、不同意零戶、未表示意見16戶。」吳女猶不思反省、節制，管委會給予半年時間改善並數度與之溝通無效後，再於去年11月30日區分所有權人會議中以特別表決方式決議，對吳女長期干擾社區安寧行為提起訴訟，經全體住戶95戶、出席82戶討論表決後，以78票同意通過。

吳女喊冤說自己才是被害人、不是加害人。播放佛號、灑大悲咒水，是為了讓自己冷靜下來。她說門口常被潑尿，20年來多次被人跟蹤及追打，自己的種種行為只是因被住戶挑釁，所做出的本能反應。

一名搬進社區1年3個月的住戶指控，吳女妨害安寧的行為從未間斷，有住戶說吳女妨害安寧的時間每次都不固定，有持續性，短則10到20分鐘，長則5到6小時，平常清晨5到7點都在吵鬧，晚上則從零點後長時間播放佛教音樂、謾罵及拿水瓢、金屬物大力敲打而音量極大，導致家人時常半夜驚醒，先生甚至因此長期失眠。

法官檢視監視器發現，吳女收到管委會存證信函及公告後，仍未節制其行為，從去年5月至今年2月，仍大量於房屋內及露台上，於日間、夜間、甚至凌晨時段敲打鐵器、大聲嘶吼謾罵、播放佛經等方式製造噪音之行為，亦清楚可見仍有數次於社區公共區域內潑灑不明液體、亂丟垃圾，符合公寓大廈條例強制遷離的「情節重大」事由，最後判吳女需遷離建物。

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