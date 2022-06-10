國3南投段6車追撞1死3傷 19歲男無照酒駕被收押

9日清晨無照酒駕造成1死3傷6車連撞，現場一片慘狀，19歲葉姓年駕駛，被南投地院裁定羈押。（國道七隊提供）

2022/06/10 19:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日清晨發生在國道3號227K的6車追撞連環車禍，無照還酒駕的19歲葉姓男子，擦撞到聯結車造成該車翻覆，接著聯結車、大貨車、轎車等4車追撞，造成1死3傷，葉男發現闖禍落跑被他車攔下，南投檢方以酒駕致死、肇事逃逸、過失傷害等3罪嫌聲押，南投地院法官認為犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞裁定羈押。

這起發生在昨日清晨4時許的重大連環車禍，19歲葉姓男子駕駛自小客車，擦撞到載廢棄土的聯結車，聯結車翻覆，後來追撞上來的是滿載油桶的聯結車，油桶四散還飛到對象車道，造成兩部車毀損。現場怵目驚心。

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闖禍的葉姓男子不只無駕照，且還酒後開車，肇事後落跑但因車輪變形而跑不快，開了300公尺就被目擊的車子追上並攔阻他前行。而國道七隊員警為他進行酒測，酒測值每公升高達0.51毫克。

南投地檢署檢察官偵訊葉男後，葉男部分否認犯行，昨晚將葉男以觸犯酒駕致死、肇事逃逸、過失傷害等3罪嫌，向南投地院聲請羈押。南投地院法官開羈押庭審問後，認為葉男犯罪嫌疑重大，且其肇事後仍有移動車輛數百公尺遠，與常情有違，有逃亡之虞，且本件還在偵查初始階段，為確保將來偵查的進行，認有羈押之原因及必要，凌晨裁定予以羈押。

葉姓駕駛無照酒駕擦撞聯結車，造成連環撞，現場散落油桶、泥土。（國道七隊提供）

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