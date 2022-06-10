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    基隆正濱所帥哥所長 高中警大研究所榜首

    基隆市警二分局長張澤銘（右）獲知正濱派出所長潘志祥考取今年警大外事警察研究所半職生榜首，立即張貼紅榜慶賀，並致贈潘員紀念品。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局長張澤銘（右）獲知正濱派出所長潘志祥考取今年警大外事警察研究所半職生榜首，立即張貼紅榜慶賀，並致贈潘員紀念品。（記者林嘉東翻攝）

    2022/06/10 18:06

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警二分局正濱派出所長潘志祥3年前才從警大畢業，利用勤餘苦讀，憑著多益950分實力，考取警大外事警察研究所半職生榜首，消息傳來分局長開心貼上紅榜單，慶祝他苦讀有成。

    正濱派出所長潘志祥從小對英語很有興趣，就讀警大時，就是警大外事系高材生，不僅全民英檢達中高級程度，多益也有950分的實力；此外，他對西班牙文也很有興趣，已通過DELE西班牙檢定初級。

    26歲的潘所長3年前畢業後，分發至基隆市警局外事科服務，在「2019國際警察合作論壇，打擊跨境毒品犯罪研討會」，讓他自學的西班牙派上用場，用流利的西班牙接待來訪的巴拉圭部長，優異表現讓與會長官刮目相看。

    去年底分發至基隆市警二分局正濱漁港擔任所長後，平日忙於公務，還利用勤餘，準備警大外事警察研究所考試。

    二分局長張澤銘說，今年警大外事警察研究所半職生只錄取2名，潘員考取榜首相當不易，他獲知後立即張貼紅榜慶賀，並致贈潘員紀念品。

    張分局長指出，潘志祥擔任正濱派出所長期間，肩負轄區治安、交通重任，與地方仕紳關係友好，處事積極圓融，擁有極佳人緣。

    張說，潘員利用勤餘餘苦讀，還能考取榜首相當不容易，將來一個禮拜有3天要到學校念書，其餘4天回到派出所上班，需要邊上班邊念書，將是一項挑戰，祝福他能順利完成學業。

    基隆市警二分局正濱派出所長潘志祥從小對英語很有興趣，就讀警大時，就是警大外事系高材生，不僅全民英檢達中高級程度，多益也有950分的實力。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局正濱派出所長潘志祥從小對英語很有興趣，就讀警大時，就是警大外事系高材生，不僅全民英檢達中高級程度，多益也有950分的實力。（記者林嘉東翻攝）

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