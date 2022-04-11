台南七股命案 女遭小剪刀割斷頸動脈 犯嫌坐等警方來抓

王姓（右，坐椅子）凶嫌行兇後，等著被趕到的警方逮捕。（讀者提供）

2022/04/11 22:58

〔記者楊金城／台南報導〕只因2000元債務糾紛，42歲王姓凶嫌涉嫌持小剪刀從背後偷襲刺殺鄰居王女後，還兇狠得說：「就是要她死。」讓人不寒而慄。

台南市七股區大埕里今天（11日）傍晚發生凶殺命案，王姓男子疑向鄰居30歲王姓女子要債不成後，心懷恨意，酒後預謀行兇，竟持小剪刀在社區巷道刺殺王女的脖子數刀，割斷王女的左頸動脈，王女倒在血泊中，送醫後不治。

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王嫌行兇後，並未逃跑，坐在雜貨店前等著趕到的七股警網逮捕，案由佳里警分局依殺人罪偵辦中。

王嫌屢屢因案入獄，一生有泰半的時間都在監獄度過，當地里民說，王嫌去年11月才出獄，無固定工作，靠打零工為生，與死者王女是鄰居，住在斜對面，平時兩人互有借貸週轉，但金額都不多。

王女之前向王嫌借了2000元，王嫌多次催討都未還，還與王女的丈夫有過爭吵，王嫌今天下午5點多就在大埕里的巷道守候。

王嫌等待王女下班走到巷道時，就從背後偷襲，發狂似得持小剪刀刺殺王女的脖子要害，割斷王女的左頸動脈，王女負傷後跑進鄰居家求救，但不支倒地；命案在鄉下地區引起震撼。王女遇害後，家人十分傷心。

王嫌坦承殺害王女，「敢做敢當。」他辯稱把王女當成妹妹，即使沒錢也會資助她，未料遭到王女冷嘲熱諷，才會埋伏痛下殺手。案發原因仍需調查釐清。

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王女的脖子被王嫌刺殺割斷左頸動脈，王女負傷跑進鄰居家求救，留下血跡。（讀者提供）

台南七股命案地點的巷道留下大灘血跡，王嫌（左2）行兇後就坐在雜貨店前的椅子上等警方逮人。（讀者提供）

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