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    月台遭鹹豬手襲臀 她守株待兔兩天真的等到他！

    男子林冠佑被控在新竹火車站月台階梯伸出鹹豬手，摸女子臀部後趁亂逃逸，被害女子在火車站守株待兔，果真遇上林男報警逮人，新竹地院依性騷擾罪將林男判刑2月。（記者蔡彰盛攝）

    男子林冠佑被控在新竹火車站月台階梯伸出鹹豬手，摸女子臀部後趁亂逃逸，被害女子在火車站守株待兔，果真遇上林男報警逮人，新竹地院依性騷擾罪將林男判刑2月。（記者蔡彰盛攝）

    2022/04/11 23:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子林冠佑被控在新竹火車站月台階梯伸出鹹豬手，摸女子臀部後趁亂逃逸，沒想到被害女子認定他還會在同一時間搭同樣的車通勤，兩天後在火車站守株待兔，果真遇上林男而報警逮人，新竹地院依性騷擾罪將林男判刑2月。

    判決書指出，2020年12月14日上午8點多，林男在新竹火車站第二月台下車後，見陳女未結伴獨自步行，認有機可趁，竟意圖性騷擾，在人群中加速緊跟在身後，尾隨走上第二月台階梯，且為避免遭陳女察覺，將其後背包轉到正面作為掩飾，而在兩人走在階梯過程中，乘陳女不及抗拒之際，伸手襲臀得逞。

    陳女嚇得回頭查看，林男加速爬階梯上天橋往第三月台移動，陳女不及當場阻攔。然而陳女不甘受辱，又折返回原處欲找尋林男行跡，而此時林男也同時折返，改往第一月台方向移動，陳女見狀，當場在天橋走廊上攔下林男並質問他是否觸碰她身體，林男則回稱：「對不起」。

    經陳女要求林男到警局遭拒，雙方遂發生口角及肢體拉扯，雙方持續拉扯數分鐘後，陳女擔心其力氣不敵林男而作罷，雙方遂各自離開現場，半小時後陳女先以電話報警提告。

    事隔2天的上午8點多，陳女再搭105車次列車抵達新竹車站時，果然再次遇到林男，這次她當然不會放過林男，立即通報鐵路警察而將林男逮捕到案。

    林男矢口否認性騷擾，辯稱當時因為人潮太多，他背包在右肩側邊，可能是上樓梯的時候急著要往上走，沒有注意到而背包有撞到陳女。

    然而法官綜合監視器錄得影像與陳女證述內容，已可認定林男是在步行階梯而跟在陳女身後時，趁陳女不注意，以手觸摸她臀部。

    法官審酌林男為滿足一己之慾，未能尊重他人身體自主權利，在人員往來頻繁的火車站月台樓梯，猝然不當觸摸陳女臀部，侵犯他人身體隱私，令陳女飽受驚恐，且犯後始終否認犯行，迄今未取得陳女原諒或達成和解，未見悔意，最後依性騷擾罪判刑2月。

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