基市2刑警赴小吃店調整職務 中階警官11人異動

基隆市警察局今發布中階警官人事異動名單，共有10名中階警官及1名警員異動。（記者吳昇儒攝）

2022/04/11 20:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局2名刑事同仁因前往小吃店，間接引發警局疫情，警局於今日晚間調整2人職務，並考量現階段推動治安工作需要，參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效等因素，進行通盤檢討，此次共有3名隊長、1名組長、1名股長及2名所長等主管及警務員、警員等共11人進行職務異動，新任人員將於13日（星期三）辦理交接。

本次調整職務人員如下：

1、刑警大隊偵三隊隊長郭萬鈞調派第二分局偵查隊隊長。

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2、第二分局第一組組長許耀彬調派刑警大隊偵二隊隊長。

3、第四分局偵查隊副隊長林哲旭調派刑警大隊偵三隊隊長。

4、刑警大隊偵二隊隊長許振昌調派第二分局第一組組長。

5、訓練科警務員簡麗華調派後勤科股長，支援秘書科。

6、第二分局信義所所長徐紹文調派第四分局中華路分駐所所長。

7、督察科調查員林奕君調派第二分局信義所警務員兼所長。

8、民管中心警務員陳慶斌調派督察科調查員。

9、第二分局偵查隊隊長林學志調派刑警大隊科偵隊警務員。

10、第四分局中華路分駐所所長凃瑞祥調派民管中心警務員。

11、第一分局偵查隊小隊長汪俊麒調派第三分局警員。

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