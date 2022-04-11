女檢突當庭詢問是否與法官「約砲」 男同志申訴曝離譜對話

台東地檢署女檢察官林靖蓉開庭突問男同志「跟男法官約砲嗎？」，引發外界譁然。（記者陳賢義攝）

2022/04/11 19:32

〔記者陳賢義／台東報導〕台東地檢署女檢察官林靖蓉去年偵辦一件「個資法」案，提訊遭另案羈押W男作證，疑似根據卷證發現W為男同志，且與台東地方法院S法官過從甚密，竟當庭詢問2人是否有交往及「約砲」，犀利問詞讓W男錯愕，備感不受尊重，日前委請律師調閱事發時的偵查庭錄影光碟為證，將向檢察官評鑑委員會申訴林不當搜集他與S法官未公開的性生活資訊，觸犯「個資法」規定。

W男指稱，那時候是因為檢察官說他涉及個資法，卻突然問及他是否與台東地院某一法官是否有約砲或交往，但事實上他與那位法官根本不熟，然後檢察官又問他「所以你們只有約砲」，然後他再次強調2人不熟，檢察官才請被要求退庭的法警回來。

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W男表示，他從國小就知道自己是同志之後，就一直是深櫃未出櫃，因為父母親都不知道，他感到比較羞愧的地方是，好像檢察官認為同志的性生活就是混亂，好像就是約砲或甚至一夜情，也可以想像說為什麼社會上，尤其大家都說對同志很友善，但事實上他們一聽到是同志，就會把他跟性生活混亂和約砲聯想在一起，他覺得真的是難堪和不公平的事。

W男說，保持「深櫃」是因為擔憂會受到社會歧視，而代表國家公權力的檢察官，竟以約砲等負面標籤窺伺他與S法官的性向和性生活，異性戀的霸權昭然若揭，希望社會不要再將同志污名化，希望同性戀族群不再被別人要求勇於出櫃，讓每一個人都可以忠於自我，畢竟性生活及性向是每個人的隱私，都應該受到「個資法」的保護。

東檢表示，全案是該署檢察官偵辦林姓被告涉嫌對收容機構2名少年案件為強制猥褻及性騷擾等案件（現由法院審理中），於執行搜索查扣林姓被告手機並解讀後，發現林嫌手機對話記錄存有部分遭林猥褻少年（當時由機構收容中）的法院調查報告討論內容。因而察覺台東地院相關人員疑有洩密之嫌，之後查出洪姓主任少年調查保護官涉嫌洩密案件，已另提起公訴。

東檢表示，檢察官據手機內相關通話的可疑內容，逐一偵訊林嫌與所聯繫台東地院人員的往來狀況及互動關係，為當時所應採行的必要偵查作為，並非無故或好奇而進行偵訊。再者，初步以媒體報導內容觀之，承辦檢察官應無刻意歧視或不當之言詞。

其次，該署尚未接獲任何陳情人陳情事項，惟本案既據媒體前揭報導，而致外界有所質疑，將主動向法院調取相關卷證及錄影音偵訊光碟，進行調查，以完整回覆相關始末，釐清外界質疑。

台東地院則表示，據報載W男將向檢察官評鑑委員會申訴一節，非該院業管。又依報導內容，並未提及S法官有涉及違反法官倫理規範情事，該院暫無回應。

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