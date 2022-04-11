砂石車司機精神不佳來不及煞車 撞3車6人送醫

蔡姓砂石車司機，今天下午行經龍井向上路8段時，疑因精神不佳撞上前方等紅燈3輛車，現場一片混亂。（記者陳建志翻攝）

2022/04/11 16:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名蔡姓司機（40歲），今天下午1點多駕駛砂石車，行經龍井區向上路8段時，因精神不佳沒注意到車前狀況，撞上前面停等紅燈，由張姓男子和歐姓男子駕駛的自小客車，以及童姓男子駕駛的大貨車，造成3名駕駛，還有車上共3名乘客手腳擦挫傷送醫，所幸都無大礙，4名駕駛經酒測都無酒精反應，蔡姓司機坦承恍神沒注意，等到發現前面有車在等紅燈已經來不及了，肇事責任警方將進一步釐清。

這起車禍發生在今天下午1點25分，當時蔡姓司機（40歲）駕駛砂石車，沿龍井向上路8段往台中港方向行駛，行經龍井中山一路二段121巷口時，沒注意到前面由張姓男子（31歲）和歐姓男子（28歲）駕駛的自小客車，還有最前面由童姓司機（49歲）駕駛的大貨車在等紅燈，直接撞上去造成連環車禍。

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張姓司機還有車上吳姓、鄭姓2名乘客，及歐姓司機和車上周姓乘客，與大貨車童姓司機，6人手腳都受到擦挫傷，其中2輛自小客車在前後夾擊下，車頭和車尾都嚴重受創，警方獲報到場後，將受傷的6人送醫，所幸都無大礙。

肇事的蔡姓司機表示，因當時精神不佳、恍神，沒注意到前面3輛車已經在停等紅燈，等到發現時已經來不及踩煞車，才會直接撞上去，4名駕駛經酒測都沒有酒精反應。

蔡姓砂石車司機，今天下午行經龍井向上路8段時，疑因精神不佳撞上前方等紅燈3輛車，現場一片混亂。（記者陳建志翻攝）

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