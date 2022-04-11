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    毒品人口驗尿低量嗎啡陽性反應 喊冤稱喝甘草止咳水獲判無罪

    毒品人口喝止咳水採尿嗎啡陽性反應，警送法辦，高雄地院審結改判無罪。（記者黃良傑攝）

    毒品人口喝止咳水採尿嗎啡陽性反應，警送法辦，高雄地院審結改判無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/04/11 16:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕被警列為毒品人口的陳姓男子，去年5月至警察局採尿送驗，又被驗出嗎啡陽性反應，回推96小時後，高市警方懷疑他吸毒且為一級毒品海洛因，可能面臨5年以下徒刑，但陳喊冤辯稱喝了母親買的甘草止咳水及胃藥，懷疑吃了一個多月才驗出陽性，高雄地院調查甘草止咳水內含鴉片成分，服用後確實可能呈現嗎啡陽性反應，不排除感冒藥所造成，獲判無罪。

    判決書指出，被告陳男為警方列管的毒品人口，去年5月間，陳男依規定回警局採尿，尿液採驗呈現嗎啡陽性反應，警回推懷疑他於採尿前96小時內，可能有施用一級毒品海洛因，依毒品危害防制條例送辦，並依毒品危害防制條例起訴。

    被告陳男於法官審理時喊冤，堅稱自己已不再吸毒，曾服用母親買的止咳水、胃藥近1個月，懷疑藥水造成，他提供感冒藥購買證明，陳母表示曾於去年5月間在藥局購買甘草止咳水，經行文詢問藥局回函法院，證實陳母曾購買甘草止咳水。

    高雄地院詢問醫學單位，得知甘草止咳水劑量則視個人體質、代謝情況，可能導致採尿檢驗呈嗎啡，陳男尿液雖有嗎啡陽性反應，但濃度不高，低於一般施用海洛因者檢出的數值，因無法根據尿液檢體中的可待因、嗎啡含尿比值，推論有無施用毒品，依無罪推定原則，最後以罪證不足判他無罪。

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