為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南水道大型木偶遭破壞擬求償 園方籲肇禍男「投案」

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    2022/04/11 15:43

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化局的山上水道博物館，啟用以來，一直深受歡迎，但親子沙坑區的大型童趣木偶，已警示禁止攀爬，本月10日卻遭到破壞，左手臂毀損，猶如「粉碎性骨折」般的傷害，過程監視器「全都錄」，疑似1名男生所為，園方擬求償，籲請肇禍者主動回來「投案」，進行善後處理。

    園方也強調，闖禍的男子若不出面，將會報警處理，提供相關的影像資料，以利偵辦。

    園方表示，水道博物館的親子沙坑，因位處林蔭，又有造型童趣的大木偶，一直是小孩放電、網美打卡的熱門景點，如今卻傳出破壞事件，令人遺憾。

    園方指出，這具木偶是文化局在2年前委託藝術家，結合親子沙坑所打造，高度4.5米，以回收棧板製成，名為「森林裡的水道工程師-拉米」，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型。

    為了維護木製材質，園方定期檢視之外，每年也會上漆保養，但由於山區戶外環境的影響，仍開始出現脆化現象，因此在周遭設置警語，提醒民眾不要靠近、攀爬。

    去年底，就有遊客闖入禁區，甚至攀爬，導致壓斷木偶側邊，所幸無人員受傷，肇事者也坦承過失，協助維修復原。

    園方加強警示標誌，不惜破壞美觀，還直接接貼在木偶身上，提醒民眾，但昨日下午仍有1對男女進入，導致發生破壞事件。

    根據監視器畫面，發現男子無視警示，跳到木偶的左手臂，當場坐斷，園方接獲民眾通報，緊急到場，但闖禍的人已經離去。

    木偶遭破壞後，2人還在水道博物館區逛了好一陣子才離去，也沒有向園方反映；避免孩童靠近造成危險，現場已緊急封閉，並通知廠商維護。

    水道博物館也透過臉書粉專，呼籲闖禍的男子能夠盡速出面解決，儘速善後。

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南水道的月老顯靈？ 「戀愛組合包」成功助人脫單
    2022/03/20 21:35

    台南水道的月老顯靈？ 「戀愛組合包」成功助人脫單
    台南水道啟用1世紀 博物館獲2700萬補助再現百年榮光
    2022/03/13 13:16

    台南水道啟用1世紀 博物館獲2700萬補助再現百年榮光

    兒童人蔘進補怎麼吃？中藥學教授現身破迷思
    台南山上水道博物館「園長」就職滿2年 大骨化石造型潔牙骨慶祝
    2022/02/13 14:15

    台南山上水道博物館「園長」就職滿2年 大骨化石造型潔牙骨慶祝
    兒童免費、文創好禮 台南連假「遊」好康
    2021/03/31 22:44

    兒童免費、文創好禮 台南連假「遊」好康
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播