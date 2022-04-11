台南水道大型木偶遭破壞擬求償 園方籲肇禍男「投案」

台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

2022/04/11 15:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化局的山上水道博物館，啟用以來，一直深受歡迎，但親子沙坑區的大型童趣木偶，已警示禁止攀爬，本月10日卻遭到破壞，左手臂毀損，猶如「粉碎性骨折」般的傷害，過程監視器「全都錄」，疑似1名男生所為，園方擬求償，籲請肇禍者主動回來「投案」，進行善後處理。

園方也強調，闖禍的男子若不出面，將會報警處理，提供相關的影像資料，以利偵辦。

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園方表示，水道博物館的親子沙坑，因位處林蔭，又有造型童趣的大木偶，一直是小孩放電、網美打卡的熱門景點，如今卻傳出破壞事件，令人遺憾。

園方指出，這具木偶是文化局在2年前委託藝術家，結合親子沙坑所打造，高度4.5米，以回收棧板製成，名為「森林裡的水道工程師-拉米」，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型。

為了維護木製材質，園方定期檢視之外，每年也會上漆保養，但由於山區戶外環境的影響，仍開始出現脆化現象，因此在周遭設置警語，提醒民眾不要靠近、攀爬。

去年底，就有遊客闖入禁區，甚至攀爬，導致壓斷木偶側邊，所幸無人員受傷，肇事者也坦承過失，協助維修復原。

園方加強警示標誌，不惜破壞美觀，還直接接貼在木偶身上，提醒民眾，但昨日下午仍有1對男女進入，導致發生破壞事件。

根據監視器畫面，發現男子無視警示，跳到木偶的左手臂，當場坐斷，園方接獲民眾通報，緊急到場，但闖禍的人已經離去。

木偶遭破壞後，2人還在水道博物館區逛了好一陣子才離去，也沒有向園方反映；避免孩童靠近造成危險，現場已緊急封閉，並通知廠商維護。

水道博物館也透過臉書粉專，呼籲闖禍的男子能夠盡速出面解決，儘速善後。

台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

台南水道博物館內的大型木偶遭人為破壞，左手臂嚴重「骨折」。（水道博物館提供）

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