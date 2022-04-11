賊星該敗！偷兒返行竊店家找遺落遙控器 竟被員警撞個正著

黃姓男子竊取店家雨鞋。（圖由警方提供）

2022/04/11 15:26

〔記者王俊忠／台南報導〕4月10日傍晚6時許，台南市警局三分局土城派出所接獲民眾報案指安南區安中路某家五金百貨店疑發生竊案，員警即趕到現場並調閱監視器鎖定竊嫌特徵，在打算回派出所時巧遇黃嫌（53歲、有傷害素行），經比對穿著等衣物特徵確定是竊嫌，員警盤查時黃男坦承是他偷的。訊後警方依竊盜罪嫌函請台南地檢署偵辦。

經查，黃男於10日當天下午5時許在該五金百貨店偷取枕頭、雨鞋等商品，事後店長盤點商品後確定遭竊、請警方協助。南市三分局警員陳巖到場除確定店家失竊商品種類、數量，並積極調閱監視器影像鎖定竊賊體型、穿著等特徵。

請繼續往下閱讀...

在員警初步調查後，騎機車欲返回派出所擴大調閱監視器確定逃逸路線時，居然在店家門口巧遇黃男，陳員比對黃男穿著與竊賊相同，經員警趨前盤查詢問，黃男承認有到店家行竊情事，黃並說其返家後遍尋不著住家的遙控器，研判可能是在該店行竊時不慎掉落，就想返回店家尋找，想不到竟會在店家門口遇到辦案員警、直呼「有夠倒楣！」

南市警三分局提醒店家對於商品等財物應妥善保管、做好適當防護措施，以免讓不肖有心人有可乘之機。

黃姓男子竊取店家枕頭。（圖由警方提供）

黃姓男子在台南安南區一家五金百貨店竊取商品。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法