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    男隨機環抱少女還摸胸 法院要他接受監護4月

    陳男隨機環抱少女並摸胸，法院要他接受監護4個月。（示意圖）

    陳男隨機環抱少女並摸胸，法院要他接受監護4個月。（示意圖）

    2022/04/11 14:43

    〔記者溫于德／台北報導〕陳男被控環抱少女還摸胸，台北地院審理時囑託醫學單位對他進行精神鑑定，得知他從未與異性交往，導致缺乏兩性觀念，建議可教導法治觀念，以降低再犯可能性，法官近日依成年人對於未滿18歲之女子犯強制猥褻罪，判他4月徒刑，得易科罰金，並命執行完畢或赦免後，令入相當處所接受監護4月；可上訴。

    起訴指，前年11月20日上午7時許，陳男行經北市信義區松山路時，隨機猥褻少女，並將少女拖往選物販賣機店內，少女嚇得呼救，許姓路人見狀制伏陳男，交由警方處理。

    陳男到案否認摸少女胸部。他的律師也說，陳男只有環抱少女脖子，可能不慎碰到少女胸部，沒有主觀犯意，請求法官從輕量刑。

    法官勘驗監視器畫面後拒絕採信辯詞，認定陳男犯強制猥褻罪，且因被害人未成年，應加重其刑。

    法官同時囑託醫學單位對陳男進行精神鑑定，得知陳男從來沒有跟異性交往過，缺乏兩性觀念，建議可教導法治觀念，以降低再犯可能性

    法官認為，陳男長期人際關係不佳，其同理心、對身體自主與界限的概念也均不足，社交判斷力同樣薄弱，具有社交溝通障礙，依法判他4月徒刑，得易科罰金12萬元，並命執行完畢或赦免後，令入相當處所接受監護4月；可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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