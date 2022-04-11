毒蟲拒檢狂吃23張罰單6萬4 遭逮後突癲癇送醫

監視器拍下王嫌拒檢違規跑給警察追。（記者徐聖倫翻攝）

2022/04/11 14:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕43歲王姓男子今清晨開著自己的賓士車行經新北市板橋區縣民大道，警方見其形跡可疑遂進行攔查，未料王嫌拒檢加速逃逸，途中闖紅燈、逆向、蛇行，最終在民生路三段環河西路口被攔下，被搜出車上藏有海洛因，這時王嫌又突發癲癇，警方將其送醫。針對王嫌行徑，他將吃下要價6萬4100元的23張罰單，並遭警方依法送辦。

據了解，海山警分局海山派出所員警於11日清晨5時許執行巡邏勤務，在縣民大道、民權路口見到王嫌車輛，警方認為其形跡可疑遂上前盤查，車內含王嫌一共3人，3人見到員警神情緊張，員警細看發現副駕駛座下有5包不明白粉，王嫌見藏毒失敗，於是催緊油門逃逸。

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警方見狀趕緊呼叫支援警力，一路上王嫌極盡違反交通規則之能事，闖紅燈、蛇行、逆向，最終在警方攔截圍捕下，王嫌終在民生路三段、環河西路口被攔停。警方喝令王嫌等3人下車，並搜出5包海洛因，這時王嫌癲癇發作，警方則叫來救護車將其送醫急救。

偵訊時，3人承認持毒，稱毒品是要自己施用，對於毒品來源，3人則皆推稱是在網路上購買，買家確切身分他們不知。訊後，警方依毒品罪嫌，將王嫌等人移送法辦。另王嫌還涉嫌危險駕駛，一路上的違規共開出23張罰單，總價高達6萬4100元。

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警方最終在板橋區民生路三段、環河西路口將王嫌攔停。（記者徐聖倫翻攝）

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