為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    討債未果下重手！ 五花大綁囚摩鐵 折疊刀刺胸險出人命

    警方當時先逮捕持刀傷人的陳男。（資料照）

    警方當時先逮捕持刀傷人的陳男。（資料照）

    2022/04/11 14:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子去年向劉姓男子催討債務未果，夥同2名友人以鐵鍊、繩子將劉男五花大綁後強押上車，再囚禁在摩鐵內控制行動，期間劉男伺機掙脫綑綁逃脫，被負責看守的郭男友人發現持刀攻擊，險些鬧出人命，全案今偵結，檢方依妨害自由、殺人未遂罪嫌起訴。

    檢警調查，該案係綽號「北風」的25歲郭男，與綽號「小六」劉男間一筆300萬的債務糾紛引起，雙方於去年5月疫情期間相約協調清償事宜，欠債劉男以必須到台北萬華區收取一筆款項後即能償還，郭男於是找來綽號「飛壘」的林姓男子（28歲）、綽號「小凱」的陳姓男子（20歲）等2人一起開車北上，找劉協調債務。

    結果萬華一日遊後連一毛錢都沒收到，郭男當下氣急敗壞認為被「裝孝維」，夥同另2人強押劉男開車回台中，途中談判破裂，郭等人用膠帶綑綁劉的眼睛、手、腳，丟在轎車後車廂，接著將劉載往西屯區一家汽車旅館，以鐵鍊、繩子綑綁劉手腳、膠帶貼住臉部，同日清晨6時許，再將劉載往東區另家汽車旅館，並將劉丟在浴缸內囚禁控制行動。

    當天上午7時許，郭男要求劉男務必要籌錢還債，否則絕不善罷甘休，隨即與林男一起外出辦事，留下陳男負責看守。

    劉男此時伺機掙脫綑綁後逃離，與陳男發生扭打衝突，混亂中陳男持折疊刀往劉左胸猛刺，造成劉有氣血胸的傷勢，也造成劉的大腿、臀部有穿刺傷。

    劉向旅館業者呼救後，警方到場逮捕陳，查獲涉案凶刀，劉送醫後撿回一命，檢警循線查緝郭、林到案，3人都承認涉案，另外現場採證到的血跡、飲料瓶口的DNA，都與劉、陳相符，全案依妨害自由、殺人未遂，移送台中地檢署偵辦，台中地檢署認定事證明確，今偵結起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    80萬債務遭殺價當街起糾紛 中市警獲報速逮人
    2022/03/05 11:16

    80萬債務遭殺價當街起糾紛 中市警獲報速逮人
    不爽買茶涉百萬財務糾紛 他持槍揪眾上門「找碴」押人
    2022/02/27 11:15

    不爽買茶涉百萬財務糾紛 他持槍揪眾上門「找碴」押人

    全台最強美式生活Outlets「SKM Park」歡慶母親節孝親行程全攻略
    哪隻手賭就打哪！ 黑幫押人討債打到手指骨折 警逮8人
    2022/02/26 10:58

    哪隻手賭就打哪！ 黑幫押人討債打到手指骨折 警逮8人
    女債主帶人上門討6萬 男子跳樓逃跑慘摔斷手
    2022/02/25 10:26

    女債主帶人上門討6萬 男子跳樓逃跑慘摔斷手
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播