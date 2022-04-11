討債未果下重手！ 五花大綁囚摩鐵 折疊刀刺胸險出人命

警方當時先逮捕持刀傷人的陳男。（資料照）

2022/04/11 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子去年向劉姓男子催討債務未果，夥同2名友人以鐵鍊、繩子將劉男五花大綁後強押上車，再囚禁在摩鐵內控制行動，期間劉男伺機掙脫綑綁逃脫，被負責看守的郭男友人發現持刀攻擊，險些鬧出人命，全案今偵結，檢方依妨害自由、殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，該案係綽號「北風」的25歲郭男，與綽號「小六」劉男間一筆300萬的債務糾紛引起，雙方於去年5月疫情期間相約協調清償事宜，欠債劉男以必須到台北萬華區收取一筆款項後即能償還，郭男於是找來綽號「飛壘」的林姓男子（28歲）、綽號「小凱」的陳姓男子（20歲）等2人一起開車北上，找劉協調債務。

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結果萬華一日遊後連一毛錢都沒收到，郭男當下氣急敗壞認為被「裝孝維」，夥同另2人強押劉男開車回台中，途中談判破裂，郭等人用膠帶綑綁劉的眼睛、手、腳，丟在轎車後車廂，接著將劉載往西屯區一家汽車旅館，以鐵鍊、繩子綑綁劉手腳、膠帶貼住臉部，同日清晨6時許，再將劉載往東區另家汽車旅館，並將劉丟在浴缸內囚禁控制行動。

當天上午7時許，郭男要求劉男務必要籌錢還債，否則絕不善罷甘休，隨即與林男一起外出辦事，留下陳男負責看守。

劉男此時伺機掙脫綑綁後逃離，與陳男發生扭打衝突，混亂中陳男持折疊刀往劉左胸猛刺，造成劉有氣血胸的傷勢，也造成劉的大腿、臀部有穿刺傷。

劉向旅館業者呼救後，警方到場逮捕陳，查獲涉案凶刀，劉送醫後撿回一命，檢警循線查緝郭、林到案，3人都承認涉案，另外現場採證到的血跡、飲料瓶口的DNA，都與劉、陳相符，全案依妨害自由、殺人未遂，移送台中地檢署偵辦，台中地檢署認定事證明確，今偵結起訴。

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