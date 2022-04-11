大甲媽搶轎衝突 遭打傷彰化副分局長還原現場

彰化市大甲媽遶境爆發搶轎衝突，遭打傷的彰化警分局副分局長鐘振邦還原現場說當時群眾突然就衝上來，導致他左手受傷。（記者湯世名攝）

2022/04/11 12:53

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽9日遶境彰化市區時，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂涉嫌帶人搶轎引爆流血衝突，還導致彰化警分局副分局長鐘振邦等3名官警受傷，鐘振邦左手受傷，2名員警頭部受傷，鐘振邦今天並還原當晚現場指出，他們向對方強調未列接轎名冊，不知有無打滿3劑疫苗，且穿著政黨背心等因素不予放行接轎，沒想到李姓女信眾喊「全部的人過來」，大批信眾突然衝上來，導致他被推打受傷，仍忍痛壓制暴力。

彰化縣長王惠美今天由彰化縣警局長吳坤旭陪同慰問遭打傷的彰化警分局副分局長鐘振邦、第二組教官林俊宏、民生派出所警員鞏培鈞，王惠美並譴責暴力，希望大甲媽來彰化遶境，各宮廟都能夠自制，媽祖慈悲為懷，是要賜福給大家，不是造成暴力。遶境期間適逢疫情期間，居家隔離與檢疫等都是警察同仁協助，實在很辛苦，呼籲大家要自律，也希望警察同仁執勤時要注意自己安全。

請繼續往下閱讀...

王惠美說，是否有紅色勢力來影響台灣治安，警政署已經在做相關調查。她並說，當晚第一時間她就有交代警察局長要去慰問受傷員警，昨天警局事情很多勤務，因此選擇今天來公開慰問，並非如外界所說慢半拍。

彰化警分局長王國峯指出，統促黨在這次遶境期間完全沒有與警方接觸或申請，並未列入沿線接轎的名冊中，而是無預警出現要強勢搶轎，但對方成員不僅穿政黨背心，也不知有無打滿3劑疫苗，警方因此禁止對方接轎，副分局長鐘振邦也趨前協調，沒想到被群眾推擠，還有人丟水瓶、推擠警員，明顯妨害公務，警方因此予以逮捕。

大甲媽將於14日回鑾時駐駕彰化縣北斗奠安宮，15日晚間駐駕彰化市永樂街天后宮，彰化縣警局規劃部署1650人次警力，其中彰化市列為重點部署區，包括大埔路、天后宮、民族路與中山路等區域都將部署大批警力維安。警方並重申，嚴禁遶境期間暴力滋事，一旦有暴力行為一律以現行犯逮捕。

大甲媽9日通過彰化市民生地下道時原本一片順利，不料後來爆發暴力推擠衝突，3名員警受傷。 （記者湯世名攝）

大甲媽9日在彰化市爆發暴力推擠衝突，3名員警受傷，彰化縣長王惠美（左）今慰問受傷3警。 （記者湯世名攝）

大甲媽9日在彰化市爆發暴力推擠衝突，3名員警受傷，彰化縣長王惠美（左）今頒慰問金由彰化警分局長王國峯（右）代表收下。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法