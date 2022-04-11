偷開阿公車！少年逆向闖紅燈撞休旅車 燈桿撞斷6人傷

事故現場。（民眾提供）

2022/04/11 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣16歲周姓少年偷開阿公名下的轎車，搭載3名友人出遊，今天凌晨行經中市中區時因不熟路況，逆向又闖紅燈在路口撞上另輛休旅車，導致休旅車打轉後撞斷路旁燈桿，也造成兩車內共6人受輕傷，所幸均無大礙，車禍原因正由警方進一步調查釐清。

這起車禍事故發生在今天凌晨零時39分許，周姓少年當時無照駕駛自小客搭載3名友人，沿中區成功路單行道逆向往三民路方向直行，29歲潘女則是駕駛休旅車搭載鍾姓女性友人，沿市府路往台灣大道方向綠燈直行，卻在行經成功路與市府路口時，休旅車左後車尾被闖紅燈的自小客直接撞上。

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這一撞導致休旅車當場打轉180度，還撞斷上頭架設公家監視器的路旁燈桿才停下，造成潘女腳部、乘客鍾女手腳受傷，而周姓少年則是頭部擦挫傷，車內3名友人輕微擦挫傷，所幸均無大礙；市警一分局交通分隊獲報趕往處理，經對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，卻查出住雲林的少年是無照駕駛，且肇事車輛登記在其阿公名下。

據了解，少年當晚與朋友相約出遊，無照駕駛阿公名下的轎車，偷跑到台中遊玩，未料因不熟路況才肇事，警方初判，少年因未依道路行向逆向行駛、違反號誌釀禍，至於詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清，另少年無照駕駛也將依法告發，監護人也得負起燈桿毀損等賠償事宜。

被撞休旅車還撞斷路旁燈桿，現場一片狼籍。（民眾提供）

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