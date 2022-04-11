為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    躲兵役找槍手代檢「確診」愛滋病 6役男緩起訴、另案查醫療院所

    示意照，與新聞無關。（資料照）

    示意照，與新聞無關。（資料照）

    2022/04/11 11:26

    〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓等6名男子為了逃避兵役，竟不惜冒充愛滋病患申請免服兵役，以每人2至3萬元代價，提供身分證及健保卡給患有愛滋病的A男，由A男冒充6人到醫院體檢，取得患病診斷證明及全國醫療服務卡後，6人再持不實的醫療證明申請免服兵役；台北地檢署考量6人已認罪，今依妨害兵役等罪予以緩起訴，另案偵辦有無醫療院所涉案包庇。

    據了解，全案起源於陳男成功躲過兵役後，正準備結婚時，卻不斷收到衛生局社工師寄來的愛滋病回診通知，陳男擔心被女友誤會他感染愛滋病，只好選擇自首，這起利用愛滋病患逃避兵役的案件才曝光。6人今天均獲緩起訴1年，除了自首的陳男須繳交2萬元處分金之外，其餘5男各須繳3萬元處分金。

    至於罹患愛滋病並冒充6男到各大醫院進行體檢的A男，去年底已輕生離世，檢方今將A男不起訴。

    檢方調查，2017年至2019年間，有意逃避兵役的陳男等6人，透過不明管道找上A男，分別以每人2至3萬元的代價，由A男冒充6人前往各大醫院或衛生所進行體檢及抽血，使6人被誤診罹患愛滋病。

    由於6男已取得全國醫療服務卡及醫師診斷證明書，申請免服兵役時，軍醫院採納全國醫療服務卡等證明文件，即未再對6人進行抽血複檢，6人這才順利躲過兵役；此案爆發後，6人已陸續入伍當兵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉義精忠營區晚間再傳2新兵陽性 累積9人染疫
    2022/04/06 21:26

    嘉義精忠營區晚間再傳2新兵陽性 累積9人染疫
    陸軍十軍團嘉義精忠營區傳有役男確診 多人染疫
    2022/04/06 10:31

    陸軍十軍團嘉義精忠營區傳有役男確診 多人染疫

    白家綺工作淚崩 曝家族病史陰影深
    新聞360》兵役延長打造即戰力？退將：這點不改沒用
    2022/03/23 20:30

    新聞360》兵役延長打造即戰力？退將：這點不改沒用
    「虎杖」俗稱黃肉川七 功效似中藥三七但偏寒
    2022/03/14 05:30

    「虎杖」俗稱黃肉川七 功效似中藥三七但偏寒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播