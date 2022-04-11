躲兵役找槍手代檢「確診」愛滋病 6役男緩起訴、另案查醫療院所

示意照，與新聞無關。（資料照）

2022/04/11 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓等6名男子為了逃避兵役，竟不惜冒充愛滋病患申請免服兵役，以每人2至3萬元代價，提供身分證及健保卡給患有愛滋病的A男，由A男冒充6人到醫院體檢，取得患病診斷證明及全國醫療服務卡後，6人再持不實的醫療證明申請免服兵役；台北地檢署考量6人已認罪，今依妨害兵役等罪予以緩起訴，另案偵辦有無醫療院所涉案包庇。

據了解，全案起源於陳男成功躲過兵役後，正準備結婚時，卻不斷收到衛生局社工師寄來的愛滋病回診通知，陳男擔心被女友誤會他感染愛滋病，只好選擇自首，這起利用愛滋病患逃避兵役的案件才曝光。6人今天均獲緩起訴1年，除了自首的陳男須繳交2萬元處分金之外，其餘5男各須繳3萬元處分金。

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至於罹患愛滋病並冒充6男到各大醫院進行體檢的A男，去年底已輕生離世，檢方今將A男不起訴。

檢方調查，2017年至2019年間，有意逃避兵役的陳男等6人，透過不明管道找上A男，分別以每人2至3萬元的代價，由A男冒充6人前往各大醫院或衛生所進行體檢及抽血，使6人被誤診罹患愛滋病。

由於6男已取得全國醫療服務卡及醫師診斷證明書，申請免服兵役時，軍醫院採納全國醫療服務卡等證明文件，即未再對6人進行抽血複檢，6人這才順利躲過兵役；此案爆發後，6人已陸續入伍當兵。

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