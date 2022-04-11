女星護白狼控警「拿槍指著2個孩子」 徐國勇駁斥：都是胡說八道！

女星護白狼控警「拿槍指著2個孩子」，內政部長徐國勇（圖）駁斥：都是胡說八道！（記者朱沛雄攝）

2022/04/11 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今日在立法院內政委員會質詢表示，大甲鎮瀾宮媽祖4月9日遶境行經彰化市，當天爆發三波暴力衝突，有藝人在臉書發文指控，警察直接動手毆打小孩，還拿槍指著2個小孩，把未成年小孩毆打到昏厥。對此，內政部長徐國勇駁斥，都是胡說八道。

據悉，曾在「炮仔聲」中演小三的張懷媗聲援白狼，並發文控訴「警察居然拿槍指著2個孩子，指著2個想要保護媽媽的孩子」，還有小妹妹被打到昏厥腦震盪身有傷，小弟弟直接被警察壓到旁邊瘋狂電擊，「現在孩子們嚇到，進醫院了，大甲媽的神聖護駕，好心情也沒了」。

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徐國勇答詢強調，警察只要在集會遊行的地方，前面值勤的警察是不會攜帶槍械的，就不帶槍械，怎麼會帶槍去指著小朋友，「這完全不可能啊」。

莊瑞雄指出，這個「白狼」張安樂及統促黨，大家都知道是黑道漂白，張安樂這個人倒也誠實，對外自稱是中國人， 也坦白承認就是紅色，外界評論以中共標準來說就是第五縱隊。前天還去搶轎，還有藝人在挺白狼，發生這些事情警政署應馬上出面澄清，不然社會大眾誤以為警察拿槍打小孩。

徐國勇談及，那都是亂講！警察要保護神轎，一群人在那邊擠來擠去，警察哪有可能會帶槍，根本就不可能。台灣民主到這個程度，看到警察去集會遊行執行勤務都沒有帶槍，連鎮暴警察現在都沒有出動，反年改團體衝撞立法院時，鎮暴警察都沒有出動了，還有警察被民眾打，當時也都沒有帶槍，就是站在民眾立場著想。

徐國勇批評，都說不能搶轎，執事人員都說不能鑽轎底，你還執意要去搶轎，神明有可能保佑這種人嗎？根本不可能嘛，這是褻瀆神明。

民進黨立委莊瑞雄指出，白狼及統促黨去搶轎，還有藝人在挺白狼，發生這些事情警政署應馬上出面澄清，不然社會大眾會誤以為警察拿槍打小孩。（記者陳鈺馥攝）

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