獨家》檢警都在找白狼…他搭客運巧遇「跟白狼同車欸！」

檢警都在找白狼，有民眾在披踼踼PO出神似白狼男子等客運的照片。（擷自PTT）

2022/04/11 10:52

〔記者許國楨／台中報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾搶轎爆發衝突，過程中造成多名警員受傷，檢警都在找他說明並強調「抗傳即拘」，卻有網友在PTT說，衝突後當天深夜在台中某客運轉運站巧遇白狼，除附上照片並PO文說，跟白狼同車欸！「黑道大哥擠客運？」隨即引起鄉民熱議。

大甲鎮瀾宮媽祖9日晚間遶境彰化，爆發幫派黑道份子公然毆打警察，造成3名警察掛彩受傷，警方現場逮捕多名現行犯，針對此一暴力事件，警方鎖定涉嫌引爆衝突的中華統一促進黨主裁「白狼」張安樂，警政署長陳家欽昨也說，刑事局、彰化縣及台中市警局已經組成專案小組，絕對不會放過任何滋事，一定追究到底，全案背後是否有紅色勢力介入宗教遶境活動因而造成衝突， 也是目前警方偵辦重點。

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而彰化檢方則以張安樂等人涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等情事，發傳票通知他到案說明，強調如拒不到案，將強制拘提，但正當檢警都在找「白狼」的同時，卻有民眾在批踼踼以「跟白狼同車欸！」標題PO文說，沒有錢搭高鐵回台北

只好等夜間客運回去，結果一抹熟悉的身影在我面前，原來是剛剛從大甲被架走的安樂叔叔來到客運站搭車啊，旁邊只有一個妹紙同行而已，除了打招呼，等等我還可以去他座位做什麼呢？

此外民眾也PO出一張地點應是在台中市某客運轉運站，背影神似「白狼」男子正在等著上車的照片，隨即引起鄉民「他有必要搭客運嗎 」、「我好怕」、「幫他開車門 他會給你小費」、「他們團體都沒有半台專車哦？」、「黑道大哥擠客運？」等熱議。

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