為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》檢警都在找白狼…他搭客運巧遇「跟白狼同車欸！」

    檢警都在找白狼，有民眾在披踼踼PO出神似白狼男子等客運的照片。（擷自PTT）

    檢警都在找白狼，有民眾在披踼踼PO出神似白狼男子等客運的照片。（擷自PTT）

    2022/04/11 10:52

    〔記者許國楨／台中報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾搶轎爆發衝突，過程中造成多名警員受傷，檢警都在找他說明並強調「抗傳即拘」，卻有網友在PTT說，衝突後當天深夜在台中某客運轉運站巧遇白狼，除附上照片並PO文說，跟白狼同車欸！「黑道大哥擠客運？」隨即引起鄉民熱議。

    大甲鎮瀾宮媽祖9日晚間遶境彰化，爆發幫派黑道份子公然毆打警察，造成3名警察掛彩受傷，警方現場逮捕多名現行犯，針對此一暴力事件，警方鎖定涉嫌引爆衝突的中華統一促進黨主裁「白狼」張安樂，警政署長陳家欽昨也說，刑事局、彰化縣及台中市警局已經組成專案小組，絕對不會放過任何滋事，一定追究到底，全案背後是否有紅色勢力介入宗教遶境活動因而造成衝突， 也是目前警方偵辦重點。

    而彰化檢方則以張安樂等人涉嫌煽惑或教唆他人犯罪等情事，發傳票通知他到案說明，強調如拒不到案，將強制拘提，但正當檢警都在找「白狼」的同時，卻有民眾在批踼踼以「跟白狼同車欸！」標題PO文說，沒有錢搭高鐵回台北

    只好等夜間客運回去，結果一抹熟悉的身影在我面前，原來是剛剛從大甲被架走的安樂叔叔來到客運站搭車啊，旁邊只有一個妹紙同行而已，除了打招呼，等等我還可以去他座位做什麼呢？

    此外民眾也PO出一張地點應是在台中市某客運轉運站，背影神似「白狼」男子正在等著上車的照片，隨即引起鄉民「他有必要搭客運嗎 」、「我好怕」、「幫他開車門 他會給你小費」、「他們團體都沒有半台專車哦？」、「黑道大哥擠客運？」等熱議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉搶轎流血衝突 彰檢傳「白狼」4/12到案：不到強制拘提
    2022/04/11 09:32

    涉搶轎流血衝突 彰檢傳「白狼」4/12到案：不到強制拘提
    白狼涉搶轎滋事！ 彰化檢方發傳票 未到案將強制拘提
    2022/04/10 19:37

    白狼涉搶轎滋事！ 彰化檢方發傳票 未到案將強制拘提

    白家綺工作淚崩 曝家族病史陰影深
    白狼搶轎彰化3警掛彩 6名統促黨、竹聯幫成員送辦
    2022/04/10 17:58

    白狼搶轎彰化3警掛彩 6名統促黨、竹聯幫成員送辦
    白狼沒有3OK卡搶轎 顏清標：好好的事不要搞到不爽快
    2022/04/10 13:49

    白狼沒有3OK卡搶轎 顏清標：好好的事不要搞到不爽快
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播