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    宜檢檢察官吳志成連2年考績吃丙 恐失72萬元

    宜檢檢察官吳志成考績吃丙，他雖提行政訴訟請求撤銷考丙，仍遭北高行判決敗訴，圖為吳於2019年的辦案成績單。（資料照）

    宜檢檢察官吳志成考績吃丙，他雖提行政訴訟請求撤銷考丙，仍遭北高行判決敗訴，圖為吳於2019年的辦案成績單。（資料照）

    2022/04/11 10:51

    〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭地檢署檢察官吳志成，2019、2020年連兩年考績吃丙，他不服，分2案提告要求撤銷考丙，台北高等行政法院上月24日先就2019年部分判他敗訴，同月31日再就2020年部分判他敗訴。據悉，吃考丙將痛失2個月、約36萬元考績獎金，若2案就此定讞，吳將痛失約72萬元。

    現年65歲的吳志成，中興大學法律系畢業，司法官學院28期結業，辦案風格特立、法律見解獨行，曾在值班時消失，轄區發生命案當下警方找不到他，只好將凶刀留在死者身上；吳也曾把非法槍枝發還嫌犯，甚至未傳喚被告陳述意見就起訴。

    本案判決指，宜檢職務評定審議會參酌吳志成的平時考評紀錄表，發現他的辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神等項目，共有10個子項被列為C級、18個D級、10個E級，檢察長也稱吳「辦案草率，不稱職。」

    職評會也指，吳志成被高檢署發回再議維持率為74.29％，是整個宜檢檢察官中最低，且他1年內被書面退件提醒案件多達166件，更凸顯他辦案品質不佳，因此決議對他的2020年考績打丙，送交檢察長覆核同意，再提送檢察官人事審議委員會審議通過，報請法務部部長核定拍板。

    吳志成不服，打行政訴訟要求撤銷考丙，主張他反對檢察長與主任檢察官違反檢察一體規定，才被評為「未達良好」，另宜檢對他大量退件的理由千奇百怪，目的就是要他屈服。

    北高行指，宜檢審酌吳志成於2020年的辦案正確性90.0%及定罪率90.3%，均遠低於宜檢全署及全國各地檢署的平均值，且被他起訴的被告，獲判無罪確定的案件也高達32件，故他的年終職務評定核定為「未達良好」，導致考績吃丙，並非出於錯誤事實，判他敗訴。

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