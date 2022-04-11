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    供存摺辦貸款成代罪冤大頭 被害人挨詐60萬元全要她賠

    詐騙集團取得帳號人頭，詐取60萬元，被集團成員提領一空。（情境照）

    詐騙集團取得帳號人頭，詐取60萬元，被集團成員提領一空。（情境照）

    2022/04/11 10:32

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市王姓女子，前年5月提供富邦等三家銀行帳戶存摺、提款卡，欲申辦信用貸款，卻成了詐騙集團轉帳洗錢人頭，被該詐騙集團盯上的孫姓男子以投資為名將60萬元匯入王女帳戶，被集團成員提領一空，王女成了唯一查獲的詐騙共犯，孫男對王女提出60萬元民事求償，橋頭地院判王女敗訴。

    判決指出，2020年5月王姓女子為了申辦信用貸款，提供富邦、國泰世華、以及聯邦等三家行庫的帳號存摺、提款卡密碼等給代辦中心申辦，她的3個銀行帳戶成了詐騙集團轉帳、洗錢的人頭戶。

    同年5 月26日起詐騙集團以通訊軟體Line暱稱「小穎穎」向孫男佯稱，可加入GMI外匯平台投資貨幣獲利，孫男從5 月29日至同年6 月5 日陸續轉帳合計共60萬元到王女的帳頭內，全數遭詐騙集團領取不知去向，孫不甘損失，向王女提民事求償60萬元。

    王女未於言詞辯論庭到場，但曾提書狀辯稱：她與原告互不相識，她也僅係提供存摺、提款卡給代辦中心辦理信用貸款，且她已因提供帳戶供詐騙人頭使用，被判處拘役50日確定，此案檢方以「一事不再理」為由，為不起訴處分確定。

    橋頭地院審理認為，近來詐欺集團氾濫橫行，供銀行帳戶存摺、提款卡及密碼予不認識之人，易遭詐騙集團作為人頭帳戶詐欺取財工具，已為一般人均公知之事實，原告被詐60萬元，被告確有過失。

    且民事案件與刑事案屬不同訴訟程序及權力，民事案件並不受刑事案件之影響，橋頭地院判王女敗訴，須賠償孫男60萬元，可上訴。

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