7旬翁接「檢察官」來電皮皮挫！ 家人阻詐報警他仍不信

宋姓老翁（右）接獲歹徒佯稱他積欠電信費未繳，並有檢察官要將他帶走調查，老翁驚慌不已。（圖讀者提供）

2022/04/11 10:19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市73歲宋姓老翁8日中午接獲不明來電，佯稱他積欠電信費未繳，並有檢察官將到老翁家，將他帶走調查，老翁聽聞後驚慌不已，無論家人如何安撫，老翁仍堅信不疑，警方獲報到場，耐心與老翁溝通後，他才相信是接到詐騙電話。

前鎮警分局瑞隆派出所警員莊易穎與楊嘉興，4月8日許巡邏獲報民眾疑似接獲詐騙電話，員警到場後，得知宋姓老翁剛剛接獲佯稱中華電信客服人員的電話，對方告知老翁積欠多筆電信費未繳納，老翁聽聞後不斷驚呼，且向對方解釋自己每個月皆有按時繳納電信費用。

請繼續往下閱讀...

歹徒見老翁很緊張，變本加厲誆稱檢察官將至老翁家裡向他索取積欠的電信費用，並將老翁帶至地檢署調查，宋翁更加驚慌失措，躺在床上反覆詢問家人及看護，深怕被檢察官帶走。

家人耐心向老翁解釋是詐騙電話，但老翁仍對詐騙電話深信不疑，家人只好報警，經員警再三向老翁強調為詐騙電話，老翁才相信自己是接獲詐騙電話。

前鎮警分局長陳志榮呼籲市民，若接獲疑似詐騙電話，千萬別因對方誇大的言辭就全然相信對方，請先將電話掛斷後，撥打165反詐騙專線或110詢問確認後再做後續動作，以防積蓄遭人詐取。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法